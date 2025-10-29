До выхода складного iPhone осталось меньше года — и он перевернёт рынок, ожидают аналитики

По звучащим вполне достоверно слухам, до дебюта первого складного Apple iPhone осталось меньше года. И, судя по последним тенденциям рынка складных устройств, время выхода условного iPhone Fold выбрано идеально. По прогнозам, в 2025 году продажи складных устройств в США увеличатся на 68 % в годовом исчислении и продолжат устойчивый рост. А с выходом складного iPhone этот сегмент ожидает настоящий прорыв.

Складной iPhone должен стать совершенно новым дополнением к линейке смартфонов Apple. Может показаться, что компания немного опоздала на рынок складных смартфонов, ведь Samsung выпустила своё первое подобное устройство ещё в 2019 году. Складной iPhone дебютирует на целых семь лет позже, но всё указывает на то, что время выхода этого устройства выбрано как нельзя лучше. Apple предоставила другим «набить шишки» на этом тернистом пути и теперь собирается выйти на «разогретый» рынок.

Компания Counterpoint Research недавно опубликовала обзор рынка складных смартфонов. Аналитики компании предрекают этому рынку первый настоящий прорыв. Ожидается, что в 2025 году поставки складных смартфонов в США вырастут на 68 % в годовом исчислении, вступая в период уверенного устойчивого роста после нескольких лет экспериментов. Слово «эксперименты», наиболее точно отражает трудности, с которыми столкнулись производители складных устройств в последние годы.

Несмотря на позитивные прогнозы экспертов, которые ожидали значительного роста продаж складных устройств ещё несколько лет назад, массового спроса на них не возникло. Складные устройства долгое время оставались нишевыми. Однако в этом году ситуация меняется, и новый импульс, почти наверняка, усилится благодаря предстоящему выходу подобного устройства от Apple. После многих лет экспериментов складные устройства наконец-то набирают обороты.

«Рынок складных устройств в США превращается из новинки в необходимость», — уверена заместитель директора Counterpoint Research Лиз Ли (Liz Lee). В то время как Samsung продолжает лидировать по зрелости экосистемы, стремительное расширение Motorola в сегменте «раскладушек» и подход Google, основанный на ИИ, меняют конкурентную борьбу. Появление Apple в 2026 году не только расширит рынок, но и закрепит складные устройства в качестве основного формата премиальных смартфонов.

По мнению экспертов, складные устройства наконец-то стали действительно хорошими. Это мнение поддерживает Samsung. Компания сообщила о высоких продажах своего новейшего Galaxy Z Fold7, заявив: «С седьмым поколением мы год за годом учитывали отзывы потребителей и достигли такого опыта, которого вы не сможете получить ни на одном другом устройстве».