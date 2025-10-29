Сегодня 29 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика До выхода складного iPhone осталось мень...
реклама
Новости Hardware

До выхода складного iPhone осталось меньше года — и он перевернёт рынок, ожидают аналитики

По звучащим вполне достоверно слухам, до дебюта первого складного Apple iPhone осталось меньше года. И, судя по последним тенденциям рынка складных устройств, время выхода условного iPhone Fold выбрано идеально. По прогнозам, в 2025 году продажи складных устройств в США увеличатся на 68 % в годовом исчислении и продолжат устойчивый рост. А с выходом складного iPhone этот сегмент ожидает настоящий прорыв.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

Складной iPhone должен стать совершенно новым дополнением к линейке смартфонов Apple. Может показаться, что компания немного опоздала на рынок складных смартфонов, ведь Samsung выпустила своё первое подобное устройство ещё в 2019 году. Складной iPhone дебютирует на целых семь лет позже, но всё указывает на то, что время выхода этого устройства выбрано как нельзя лучше. Apple предоставила другим «набить шишки» на этом тернистом пути и теперь собирается выйти на «разогретый» рынок.

Компания Counterpoint Research недавно опубликовала обзор рынка складных смартфонов. Аналитики компании предрекают этому рынку первый настоящий прорыв. Ожидается, что в 2025 году поставки складных смартфонов в США вырастут на 68 % в годовом исчислении, вступая в период уверенного устойчивого роста после нескольких лет экспериментов. Слово «эксперименты», наиболее точно отражает трудности, с которыми столкнулись производители складных устройств в последние годы.

Несмотря на позитивные прогнозы экспертов, которые ожидали значительного роста продаж складных устройств ещё несколько лет назад, массового спроса на них не возникло. Складные устройства долгое время оставались нишевыми. Однако в этом году ситуация меняется, и новый импульс, почти наверняка, усилится благодаря предстоящему выходу подобного устройства от Apple. После многих лет экспериментов складные устройства наконец-то набирают обороты.

«Рынок складных устройств в США превращается из новинки в необходимость», — уверена заместитель директора Counterpoint Research Лиз Ли (Liz Lee). В то время как Samsung продолжает лидировать по зрелости экосистемы, стремительное расширение Motorola в сегменте «раскладушек» и подход Google, основанный на ИИ, меняют конкурентную борьбу. Появление Apple в 2026 году не только расширит рынок, но и закрепит складные устройства в качестве основного формата премиальных смартфонов.

По мнению экспертов, складные устройства наконец-то стали действительно хорошими. Это мнение поддерживает Samsung. Компания сообщила о высоких продажах своего новейшего Galaxy Z Fold7, заявив: «С седьмым поколением мы год за годом учитывали отзывы потребителей и достигли такого опыта, которого вы не сможете получить ни на одном другом устройстве».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Первый складной iPhone может не только задержаться, но и получить дисплей более скромных размеров
Складной iPhone Fold будет дешевле, чем ожидалось — Apple нашла способ сэкономить
Первый складной iPhone будет выглядеть как пара склеенных iPhone Air
Seagate подключилась к сбору сливок с ИИ-бума — серверная выручка взлетела на 34 %
«Яндекс» объединил направления поиска и ИИ: выручка подскочила на 32 %, а прибыль — на 43 %
Политическая активность Илона Маска стоила Tesla продаж более 1 млн электромобилей только в США
Теги: apple iphone, складной смартфон, прогноз, рынок
apple iphone, складной смартфон, прогноз, рынок
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.