Слухи: Amazon отменила ещё одну MMO по «Властелину колец»

Анонсированная в мае 2023 года амбициозная многопользовательская RPG по мотивам фэнтезийной франшизы «Властелин колец», похоже, не пережила недавней смены приоритетов игрового подразделения Amazon.

Источник изображения: New Line Cinema

Источник изображения: New Line Cinema

Напомним, в рамках октябрьских массовых увольнений (затронули более 14 тыс. человек) руководство Amazon решило остановить работу над «значительной частью» игр класса AAA (и конкретно MMO) в Amazon Game Studios.

Результатом этих изменений уже стала отмена будущего контента для New World: Aeternum. Фэнтезийная MMO от Amazon Games продолжит функционировать как минимум до конца 2026 года.

Источник изображения: Amazon Game Studios

Источник изображения: Amazon Game Studios

Как подметил портал Rock Paper Shotgun, о судьбе MMO-игры Amazon по «Властелину колец» в свете недавних изменений высказалась уже бывший старший геймплейный инженер Amazon Games Эшли Эмрайн (Ashleigh Amrine).

«Я оказалась среди уволенных в Amazon Games наряду с моими невероятно талантливыми коллегами по New World и нашей неоперившейся игре по "Властелину колец" (вам всем она бы понравилась)», — написала Эмрайн.

Источник изображения: Amazon Games

Источник изображения: Amazon Games

Примечательно, что спустя некоторое время после публикации Эмрайн своё сообщение удалила (оно было доступно по этой ссылке). В Amazon судьбу новой MMO по «Властелину колец» (прошлую отменили в 2021 году) не комментировали.

MMO создавалась в партнёрстве с холдингом Embracer Group (владелец прав на игровые адаптации франшизы) и позиционировалась как «приключение в открытом мире», охватывающее события от «Хоббита» до трилогии «Властелина колец».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
lord of the rings, amazon games, amazon game studios, mmo
