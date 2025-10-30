Китай одобрил сделку по продаже американского TikTok

Сегодня министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) официально сообщил, что Китай одобрил соглашение о передаче американского подразделения сервиса коротких видео TikTok консорциуму американских и международных инвесторов. Это заявление было сделано по итогам встречи руководителей США и Китая.

«В Куала-Лумпуре мы завершили соглашение с TikTok, получив одобрение Китая, и я ожидаю, что это произойдёт в ближайшие недели и месяцы, и мы наконец увидим решение по этому вопросу», — заявил Бессент после встречи президента США Дональда Трампа (Donald Trump) с лидером Китая Си Цзиньпином (Xi Jinping).

Судьба приложения, используемого 170 миллионами американцев, оставалась неопределённой на протяжении более 18 месяцев после того, как в 2024 году Конгресс США принял закон, предписывающий компании ByteDance — китайскому владельцу сервиса TikTok — продать американские активы видеосервиса к январю 2025 года.

25 сентября Трамп подписал указ о необходимости продажи активов TikTok в США консорциуму американских и международных инвесторов в связи с требованиями национальной безопасности и дал 120 дней на завершение сделки. Он также отложил вступление закона в силу до 20 января.

В соответствии с указом, алгоритм приложения должен быть переобучен и станет контролироваться американской компанией, а работа приложения будет находиться под управлением нового совместного предприятия. Тем не менее, по мнению некоторых сенаторов США, лицензионное соглашение на использование алгоритма TikTok в рамках этой сделки вызывает «серьёзные опасения».

Доля ByteDance в новой компании ограничивается 20 %. Соглашение об операциях TikTok в США предусматривает назначение компанией одного из семи членов совета директоров новой организации, остальные шесть мест будут принадлежать американцам.

ByteDance пока не прокомментировала ситуацию.