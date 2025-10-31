Обновленная Siri появится в следующем году, как подтвердил Тим Кук

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) в интервью CNBC подтвердил, что компания придерживается графика и планирует выпустить персональную версию голосового помощника Siri в следующем году. Ожидается, что новый набор функций, который станет частью обновления операционной системы iOS 26.4, будет представлен в марте.

Комментируя ход разработки, Кук заявил, что Apple «добивается хороших результатов» на этом направлении, повторив свои слова, сказанные ранее. Как сообщает издание MacRumors, это заявление прозвучало накануне публикации компанией рекордных финансовых результатов за третий квартал фискального 2025 года.

Напомним, изначально новые функции Siri были анонсированы ещё в ходе ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2024, однако затем их запуск был отложен. Среди новых возможностей значатся расширенное понимание личного контекста пользователя, визуальный анализ содержимого на экране устройства, а также улучшенные возможности управления в рамках отдельных приложений.

В качестве примера на презентации тогда показали, как пользователь задал вопрос Siri о рейсе вылета и бронировании обеда для своей матери, а ИИ-ассистент, проанализировав соответствующую информацию из приложений «Почта» и «Сообщения», выдал ответ. В настоящее время компания Apple столкнулась с судебными исками коллективного характера, которые были поданы из-за переноса сроков выхода новых функций Siri, именно из-за которых многие пользователи решили приобрести iPhone 17.