Nexperia прекратила поставки полуфабрикатов чипов из Европы в Китай, и это грозит проблемами всему автопрому

Уходящий месяц многим запомнится историей с национализацией Nexperia в Нидерландах, и в последний день периода она обрастает новыми подробностями. Как стало известно Reuters, нидерландская штаб-квартира компании уведомила клиентов, что прекращает отгрузку продукции для дальнейшей обработки в Китай, где у неё расположено предприятие по тестированию и упаковке чипов.

Источник изображения: Samsung Electronics

Структура бизнеса некогда отделившейся от NXP компании Nexperia оказалась жертвой геополитических проблем, возникших между Нидерландами и КНР после решения властей первой из стран захватить контроль над этим производителем чипов. До этого Nexperia обрабатывала кремниевые пластины в Германии и Великобритании, а для упаковки чипов и их тестирования отправляла их в Китай, который отвечал примерно за 80 % объёмов выпуска готовой продукции. После отстранения китайского генерального директора Nexperia и основателя материнской компании Wingtech Чжан Сэючжэна (Zhang Xuezheng) в дочерней компании наметился раскол, и объёмы выпускаемой в Китае продукции начали сокращаться.

Как сообщается в датированном 29 октября обращении нидерландской Nexperia к своим клиентам, она приостановила поставки продукции на своё китайское предприятие, попутно обвинив отстранённого китайского директора в «нарушении оговорённых контрактом условий оплаты». Штаб-квартира пояснила, что поддерживала поставки максимально долго, но теперь их продолжение не оправдывает себя, и с 26 октября они прекращены. Nexperia сообщает, что ищет возможные альтернативы обработке кремниевых пластин с чипами в Китае, стремясь обеспечить снабжение своих клиентов готовой продукции. При этом компания подчёркивает, что не собирается разрывать отношения со своим китайским предприятием или уходить с местного рынка, а паузу в поставках делает вынужденно с надеждой на дальнейший выход из кризиса.

Накануне стало известно, что отстранённый от руководства Nexperia основатель Wingtech построил в Шанхае ещё одно предприятие по тестированию и упаковке чипов, и постарался навязать нидерландской штаб-квартире его услуги. Стороны не нашли взаимопонимания, в Нидерландах зародилось опасение, что Wingtech просто хочет присвоить себе технологии Nexperia, и события начали развиваться по сценарию, загоняющему в кризис всю мировую автомобильную промышленность, которая пользуется продукцией данной компании. Кроме того, принято считать, что к национализации Nexperia власти Нидерландов подтолкнул новый этап американских санкций, который распространялся на компании, в которых более половины акций принадлежат китайским инвесторам, а Nexperia полностью принадлежит китайской Wingtech.

Теги: nexperia, нидерланды, полупроводники, производство микросхем, китай
