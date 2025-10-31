Сегодня 31 октября 2025
Аналитики Omdia назвали крупнейших производителей смартфонов в мире по итогам третьего квартала

Согласно новому исследованию консалтинговой компании Omdia, компания Samsung вернула себе лидерство по глобальным продажам смартфонов в третьем квартале 2025 года, поставив 60,6 млн устройств, увеличив поставки по сравнению с прошлым годом на 6 % и сохранив долю рынка в 19 %.

На втором месте находится Apple с поставленными 56,5 млн устройств и долей рынка в размере 18 % — рост поставок в годовом выражении составил 4 %. Третье место у Xiaomi с долей рынка 14 %, поставившей 43,4 млн устройств (рост — 1 %). Четвёртое место занимает Transsion, владеющая брендами Infinix, iTel и Tecno. С 28,6 млн поставленных устройств она заняла 9 % рынка, показав самый большой рост в годовом исчислении среди пяти крупнейших компаний — 12 %. Замыкает топ-5 компания Vivo с 9-процентной долей рынка и поставкой 28,5 млн устройств, что на 5 % больше по сравнению с третьим кварталом 2024 года.

Рост продаж Samsung был обусловлен выходом моделей Galaxy Z Fold7 и Flip7, а также A07 и A17. У Apple, как сообщают аналитики, базовая модель iPhone 17 «превзошла ожидания запуска благодаря улучшенному ценностному предложению». Продажи Xiaomi в Китае снизились после завершения государственных программ субсидирования, но это падение компенсировал рост реализации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других странах. Vivo сохранила сильные позиции в Индии и опередила по продажам в Китае Huawei, продолжая увеличивать продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке.

Всего в третьем квартале было поставлено 320,1 млн смартфонов, что на 3 % больше, чем годом ранее. Поставки в Северную Америку и материковый Китай снизились в годовом выражении на фоне сильного роста продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе (на 5 %), на Ближнем Востоке и в Африке (на 25 %).

В Omdia отметили, что общий рост был обусловлен продажей моделей стоимостью менее $100 и более $700, в то время как в средней ценовой категории реализация была слабой. В ближайшем будущем ожидается рост цен на новые устройства, что будет сдерживать развитие бюджетного сегмента, сообщили аналитики Omdia.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: samsung, apple, xiaomi, смартфон, исследование, omdia
