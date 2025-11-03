Сегодня 03 ноября 2025
Nexperia заверила клиентов, что имеющихся у неё запасов продукции хватит на всех

Пошёл второй месяц кризиса вокруг нидерландской компании Nexperia, от продукции которой зависят все мировые автопроизводители. Недавно в ситуации с расколом компании наметились положительные сдвиги, поскольку китайские чиновники обещали разрешить экспорт чипов особо нуждающимся клиентам. Китайское подразделение компании заверило, что имеющихся запасов продукции хватит на всех.

Источник изображения: ASML

Источник изображения: ASML

Напомним, после захвата штаб-квартиры в Нидерландах местными властями китайское подразделение Nexperia, отвечающее за финальные этапы обработки продукции, столкнулось с перебоями в поставках кремниевых пластин из Европы, и вынуждено было сократить объёмы их обработки в Китае. При этом экспорт готовой продукции Nexperia из Китая был ограничен местными властями, а штаб-квартира в определённый момент даже заявила, что более не может гарантировать качество данной продукции. Недавно китайские чиновники заявили, что будут разрешать экспорт партий чипов Nexperia особо нуждающимся клиентам.

На этой неделе агентство Bloomberg заявило, что китайское подразделение Nexperia заверило клиентов в наличии у него достаточного запаса кремниевых пластин для удовлетворения всех запросов клиентов, даже в условиях прекращения их поставок из Европы. По словам китайского представительства Nexperia, компания активно ищет альтернативные источники для получения кремниевых пластин и прорабатывает меры противодействия сложившемуся кризису.

Нидерландская штаб-квартира Nexperia заявила накануне, что приветствует решение китайских властей частично возобновить экспорт продукции компании из КНР. При этом со своей стороны она продолжит блокировать поставки кремниевых пластин в Китай до тех пор, пока руководство местного предприятия компании не вернётся к полному выполнению контрактных обязательств. Официально именно их нарушение стало причиной для отстранения генерального директора Nexperia Чжан Сюэчжэна (Zhang Xuezheng) от управления компанией.

Китайское представительство Nexperia возразило, что все свои контрактные обязательства перед штаб-квартирой выполняет в полной мере. Более того, именно она должна китайскому предприятию около $141 млн, а не наоборот. Власти Нидерландов продолжают прилагать усилия для поиска путей выхода из кризиса вокруг Nexperia.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
nexperia, нидерланды, китай, производство микросхем, кризис
