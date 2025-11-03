Настольные суперкомпьютеры Nvidia DGX Spark получили скоростные SSD от Samsung

Сотрудничество Samsung и Nvidia, как было принято считать до недавних пор, ограничивалось поставками памяти класса HBM для некоторой части ускорителей Nvidia. Тем не менее, Samsung не только будет использовать эти ускорители для разработки собственных чипов, но и наладила поставки скоростных SSD для систем Nvidia DGX Spark.

Последняя система компактного класса позволяет работать с искусственным интеллектом, её продвижением основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) увлёкся настолько, что лично подарил по экземпляру не только Илону Маску (Elon Musk) и Сэму Альтману (Sam Altman), но и руководителям Samsung Electronics и Hyundai Motor соответственно в ходе своей недавней поездки в Южную Корею.

Как выясняется, Samsung Electronics причастна к производству «настольных суперкомпьютеров» DGX Spark, снабжая Nvidia твердотельными накопителями для них. Об этом со страниц социальный сетей недавно заявил вице-президент американского подразделения Samsung Electronics Чо Сан Ён (Cho Sang-yeon), который отметил факт передачи такой системы главе SpaceX Илону Маску. «Я горжусь тем, что Samsung может поддержать эту систему с помощью нашего твердотельного накопителя PM9E1 — специализированного решения для хранения данных, разработанного для DGX Spark», — заявил представитель Samsung Electronics.

Данный SSD предлагается в ёмкостях до 4 Тбайт включительно и обеспечивает скорости передачи информации до 14,5 Гбайт/с. Он использует память типа V-NAND восьмого поколения и изготовленный по 5-нм технологии контроллер. DGX Spark обеспечивает быстродействие на уровне 1 трлн операций в секунду, при этом ограничиваясь довольно компактными размерами типа неттопа. По имеющимся данным, Samsung наконец-то получила право поставлять свою HBM3E для нужд Nvidia, а ещё компании совместно разрабатывают специализированную память типа HBM4.