OpenAI опровергла слухи о запрете ChatGPT давать медицинские и юридические советы

Пользователи Reddit недавно обратили внимание на систематические отказы ChatGPT давать рекомендации медицинского и юридического характера, связав эти изменения в поведении чат-бота с возможными изменениями в политике создавшей его компании OpenAI. Официальные представители последней утверждают, что ничего в этой сфере не менялось.

Источник изображения: OpenAI

Как отмечает глава медицинского направления ИИ в OpenAI Каран Сингхал (Karan Singhal) со страниц социальной сети X, подобные заявления не имеют под собой основы: «ChatGPT никогда не был заменой профессиональным рекомендациям, но продолжит быть ресурсом, который помогает людям понимать юридическую и медицинскую информацию». По его словам, OpenAI не добавляла каких-либо новых условий в свою политику относительно предоставления чат-ботом юридических и медицинских советов.

Тем не менее, обновлённая 29 октября политика ChatGPT предусматривает запрет на использование чат-бота для получения индивидуальных рекомендаций, требующих наличия соответствующей лицензии, включая юридические и медицинские рекомендации — без привлечения лицензированного профессионала в соответствующей области. Впрочем, ранее подобные ограничения упоминались в политике ChatGPT в несколько иных формулировках, поэтому данные изменения нельзя назвать резкими. Пользователям запрещалось применять ChatGPT для активностей, которые могли бы значительно навредить безопасности или здоровью третьих лиц. Под это определение попадали индивидуальные советы в области финансов, медицины и юриспруденции. Их можно было применять только после одобрения со стороны профессионалов в соответствующих областях и с обязательным упоминанием о том, что они получены с использованием ИИ.

Ранее OpenAI придерживалась трёх раздельных версий политики, включая универсальную, а также относящиеся к ChatGPT и API соответственно. Теперь она унифицировала условия использования своих технологий и сервисов на уровне политики, но не стала менять правила как таковые.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: openai, chatgpt, ии, чат-бот, безопасность
