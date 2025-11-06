Китай победит США в гонке ИИ, как заявил основатель Nvidia

Глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) неоднократно высказывал мнение, что запрет на поставки передовых ускорителей вычислений в Китай больше навредит США, и сохранять зависимость всего мира от американских технологий важно в стратегическом смысле. В свете последних событий он зашёл в своих прогнозах так далеко, что предрёк Китаю победу над США в гонке искусственного интеллекта.

Последние пару недель для Nvidia оказались насыщены событиями, которые нельзя однозначно отнести к положительным. Если до встречи с китайским лидером американский президент высказывал предположения, что намерен рассмотреть вопрос о поставках ускорителей Nvidia Blackwell в Китай, то после мероприятия выразил уверенность, что только американские компании должны получать передовые чипы этой марки.

Дженсен Хуанг, как отмечает Financial Times, оказался осведомлён и о предоставлении китайскими властями субсидий на оплату электроэнергии тем местным компаниям, которые отказываются от импортных ускорителей в пользу китайских. В этом он признался на мероприятии Future of AI Summit, которое проходило под эгидой указанного выше издания. По мнению Хуанга, западные страны, включая США и Великобританию, сдерживают себя собственным цинизмом. «Нам нужно больше оптимизма», — убеждён основатель Nvidia. Он также добавил, что в США скоро появятся 50 новых правил, касающихся работы искусственного интеллекта. Вся эта бюрократия не будет способствовать техническому прогрессу. В сфере ИИ, как он убеждён, нужно делать послабления и предоставлять субсидии, как это происходит в Китае. В конечном итоге, такие различия в подходах «позволят Китаю одержать победу в гонке ИИ», как резюмировал глава Nvidia.

Он уже заявлял ранее, что отрыв американских больших языковых моделей от китайских не так велик, поэтому если западные страны будут сами себе вставлять палки в колёса, то китайцы довольно быстро опередят их в сфере искусственного интеллекта. Вчера стало известно, что конкурирующей AMD удалось получить экспортные лицензии на поставку в Китай своих ускорителей Instinct MI308, а вот Nvidia повезло меньше. Во-первых, американский президент решил, что передовые чипы Blackwell должны доставаться только американским компаниям. Во-вторых, от менее современных Nvidia H20 китайская сторона отказывается по собственной инициативе, заставляя китайских разработчиков переходить на местную компонентную базу. Когда те пожаловались на высокие энергозатраты, китайское правительство просто предоставило им пропорциональные субсидии на оплату электроэнергии.