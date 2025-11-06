Foxconn видит десять крупнейших японских автопроизводителей в числе своих потенциальных заказчиков

Генеральный директор и председатель совета директоров Foxconn Янг Лю (Young Liu) придерживается стратегии диверсификации бизнеса, постепенно уводя эту тайваньскую компанию от чрезмерной зависимости от контрактной сборки электронных устройств Apple. В перспективе он хотел бы видеть десятку крупнейших японских автопроизводителей в числе клиентов Foxconn.

До сих пор попытки Foxconn добиться успеха в качестве контрактного производителя электромобилей далее самого Тайваня особо не распространились. Опыт сотрудничества с американским стартапом Lordstown Motors и компанией Fisker нельзя назвать удачным, поскольку оба потенциальных клиента в итоге обанкротились. Зато на площадке в Огайо, где Foxconn планировала собирать электромобили, начнётся сборка серверного оборудования для мегапроекта Stargate.

В целом, как можно судить по заявлениям Янга Лю, на которые ссылается Nikkei Asian Review, для Foxconn Северная Америка на ближайшие три года станет крупнейшим рынком сбыта собираемых по контракту серверных систем. Профильные производства уже имеются в Мексике, Калифорнии, Висконсине и Техасе, к ним может присоединиться и вышеупомянутая площадка в Огайо.

Как уже отмечалось ранее, в Техасе Foxconn начнёт впервые в своей истории использовать человекоподобных роботов для сборки серверного оборудования, причём произойдёт это уже в ближайшие шесть месяцев, как пояснил глава компании. Применение роботов позволит добиться высокой производительности операций, и скорость очень важна в сфере ИИ, как считает Янг Лю. В США компания значительно увеличит капитальные затраты на расширение производства серверов в ближайшие два года. При этом на расширение предприятий во Вьетнаме и Индии будет выделяться не так много средств, поскольку контрактная сборка электроники перестаёт быть для Foxconn приоритетом. Во втором квартале сборка серверного оборудования уже позволила Foxconn получить больше выручки, чем производство электроники Apple.

Глава Foxconn также считает, что для развития так называемого «суверенного ИИ» целесообразно не только использовать локальные данные и локальные с точки зрения географии модели обучения, но и собираемое в конкретных странах оборудование. В Японии, например, Foxconn развернёт сборку серверов для инфраструктуры ИИ на бывшем предприятии Sharp, ранее выпускавшем ЖК-панели. Профильное производство на самом Тайване тоже будет развиваться в ближайшие годы.

В перспективе Foxconn хотела бы видеть в числе своих клиентов все десять крупнейших автопроизводителей Японии. Пока она официально сотрудничает только с Mitsubishi Motors, но в целом видит хороший потенциал сотрудничества с японскими компаниями. Они готовы обеспечивать очень высокое качество продукции, тогда как тайваньская компания считает своим преимуществом высокую скорость развития. Объединение этих качеств в одном альянсе станет «формулой победы» на автомобильном рынке, как считает руководство Foxconn.