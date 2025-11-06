Сегодня 06 ноября 2025
Захваченная часть Nexperia объяснила, почему остановила поставки чиповых полуфабрикатов в Китай

С конца сентября тянется международный скандал с нидерландской компанией Nexperia, в продукции которой сейчас остро нуждаются многие автопроизводители. Представители штаб-квартиры поясняют, что поставки полуфабрикатов чипов в Китай прекратили из-за проблем с оплатой этих поставок со стороны китайского подразделения.

Источник изображения: Nexperia

Агентство Bloomberg взялось изучить те доводы, которые приводит нидерландская штаб-квартира в споре с китайским предприятием для своих клиентов, которые глубоко озабочены сложившейся ситуацией. Уведомление клиентам Nexperia от лица нидерландской штаб-квартиры направила ещё 29 октября, в нём говорилось, что руководство компании не может гарантировать качество продукции и её соответствие техническим требованиям, если она была отгружена с китайского предприятия после 13 октября. Когда будут возобновлены поставки из Китая, штаб-квартира сообщить не может, да и вообще не берётся гарантировать, что это произойдёт.

Поставки кремниевых пластин со своей продукцией из Европы в Китай компания прекратила в прошлом месяце, поскольку китайская сторона якобы перестала исправно оплачивать эти полуфабрикаты. К слову, китайское представительство Nexperia ранее заявляло, что в действительности штаб-квартира является должником своего китайского предприятия и величина задолженности достигает $141 млн.

Штаб-квартира Nexperia при этом заявляет, что отказ китайского подразделения платить за поставку частично обработанной продукции является не единственным инцидентом, вызвавшим сомнение руководства в способности китайского предприятия продолжать ведение бизнеса с головной структурой. Китайская сторона от лица компании рассылала клиентам и подрядчикам Nexperia письма, а содержащаяся в них информация якобы не соответствовала действительности. Более того, китайское подразделение Nexperia открыло независимые от головной структуры банковские счета и призывало клиентов платить деньги по новым реквизитам. Призывы к неповиновению приказам из штаб-квартиры на этом фоне даже не считаются главным источником раздражения.

Нидерландская штаб-квартира хоть и приветствует готовность китайских властей содействовать восстановлению цепочек поставок, выразила потребность более подробно сформулировать сочетание условий и процедур, которые будут способствовать снятию ограничений.

nexperia, китай, нидерланды, производство микросхем, экспортные ограничения
