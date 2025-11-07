Сегодня 07 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Nvidia всё ещё надеется ослабить Blackwe...
реклама
Новости Hardware

Nvidia всё ещё надеется ослабить Blackwell так, чтобы США разрешили поставлять их в Китай

Компания Nvidia, считающаяся ведущим поставщиком ускорителей вычислений для систем ИИ, оказалась в щекотливой ситуации, когда власти США не разрешают ей поставлять в Китай передовые решения семейства Blackwell, а китайская сторона при этом не готова принимать более зрелые H20 с архитектурой Hopper. По слухам, Nvidia пытается ухудшить характеристики Blackwell до такой степени, чтобы получить «добро» Вашингтона.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Хотя президент Дональд Трамп (Donald Trump) накануне переговоров со своим китайским коллегой Си Цзиньпином (Xi Jinping) выразил готовность обсудить возможности поставок «супер-дупер» чипов Blackwell в Китай, по факту эта тема в конкретном узком толковании не поднималась. После этого представители Белого дома прямым текстом заявили, что власти США в данный момент не заинтересованы в поставках Blackwell на китайский рынок.

По данным The Information, на которые ссылается Reuters, администрация президента США действительно уведомила подконтрольные правительственные структуры о том, что не собирается разрешать продажу адаптированных для китайского рынка новейших ускорителей Nvidia. Последняя изначально готовила для поставок в Китай ускорители B30A, оптимизированные для обучения больших языковых моделей, но урезанные по быстродействию до уровня, приемлемого с точки зрения действующих экспортных ограничений США. Компания даже успела отправить образцы таких ускорителей своим китайским клиентам для оценки их применимости.

Источники The Information утверждают, что Nvidia всё ещё надеется получить соответствующее разрешение американских властей, а потому сейчас пытается дальнейшим образом изменить характеристики B30A и добиться права поставлять такие ускорители на китайский рынок. В настоящий момент компания оценивает свою долю на китайском рынке ускорителей в 0 % и не включает потенциальную выручку с продаж в регионе в собственные финансовые прогнозы.

Действия китайской стороны также усложняют ситуацию для Nvidia. Китайские власти не только затрудняют оформление поставок американских ускорителей при ввозе в страну, но и начали требовать от получателей правительственных субсидий избавиться от импортных ускорителей в центрах обработки данных, возводимых на территории Китая. «Пряником» в этой ситуации является готовность властей КНР предоставлять субсидии на оплату электроэнергии владельцам тех ЦОД, которые построены на китайской компонентной базе.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай победит США в гонке ИИ, как заявил основатель Nvidia
Китай запретил использовать ускорители Nvidia, AMD и других в ЦОД с госфинансированием
Китай усилил борьбу с чипами Nvidia — энергию для китайских ускорителей будут продавать вдвое дешевле
И целого мира мало: Илон Маск заявил, что Tesla придётся самостоятельно выпускать по 1 млн пластин с чипами ежемесячно
Акционеры Tesla поддержали план по выплате Илону Маску $1 трлн тремя четвертями голосов
Выручка Meta✴ от запрещённой и мошеннической рекламы в 2024 году достигла $16 млрд
Теги: nvidia, китай, сша, blackwell, экспортные ограничения
nvidia, китай, сша, blackwell, экспортные ограничения
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.