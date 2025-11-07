Nvidia всё ещё надеется ослабить Blackwell так, чтобы США разрешили поставлять их в Китай

Компания Nvidia, считающаяся ведущим поставщиком ускорителей вычислений для систем ИИ, оказалась в щекотливой ситуации, когда власти США не разрешают ей поставлять в Китай передовые решения семейства Blackwell, а китайская сторона при этом не готова принимать более зрелые H20 с архитектурой Hopper. По слухам, Nvidia пытается ухудшить характеристики Blackwell до такой степени, чтобы получить «добро» Вашингтона.

Хотя президент Дональд Трамп (Donald Trump) накануне переговоров со своим китайским коллегой Си Цзиньпином (Xi Jinping) выразил готовность обсудить возможности поставок «супер-дупер» чипов Blackwell в Китай, по факту эта тема в конкретном узком толковании не поднималась. После этого представители Белого дома прямым текстом заявили, что власти США в данный момент не заинтересованы в поставках Blackwell на китайский рынок.

По данным The Information, на которые ссылается Reuters, администрация президента США действительно уведомила подконтрольные правительственные структуры о том, что не собирается разрешать продажу адаптированных для китайского рынка новейших ускорителей Nvidia. Последняя изначально готовила для поставок в Китай ускорители B30A, оптимизированные для обучения больших языковых моделей, но урезанные по быстродействию до уровня, приемлемого с точки зрения действующих экспортных ограничений США. Компания даже успела отправить образцы таких ускорителей своим китайским клиентам для оценки их применимости.

Источники The Information утверждают, что Nvidia всё ещё надеется получить соответствующее разрешение американских властей, а потому сейчас пытается дальнейшим образом изменить характеристики B30A и добиться права поставлять такие ускорители на китайский рынок. В настоящий момент компания оценивает свою долю на китайском рынке ускорителей в 0 % и не включает потенциальную выручку с продаж в регионе в собственные финансовые прогнозы.

Действия китайской стороны также усложняют ситуацию для Nvidia. Китайские власти не только затрудняют оформление поставок американских ускорителей при ввозе в страну, но и начали требовать от получателей правительственных субсидий избавиться от импортных ускорителей в центрах обработки данных, возводимых на территории Китая. «Пряником» в этой ситуации является готовность властей КНР предоставлять субсидии на оплату электроэнергии владельцам тех ЦОД, которые построены на китайской компонентной базе.