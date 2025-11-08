Сегодня 08 ноября 2025
Руководитель разработки ИИ-ускорителей Intel перейдёт на работу в AMD

Вице-президент Intel по управлению продуктами в области искусственного интеллекта для центров обработки данных, который ранее руководил разработкой ускорителей Gaudi, перейдёт в AMD. Последним рабочим днём Саураба Кулкарни (Saurabh Kulkarni) на старом месте стал 7 ноября 2025 года, передаёт CRN.

Источник изображения: Brecht Corbeel / unsplash.com

Уход Кулкарни из компании подтвердил представитель Intel — преемником главы подразделения станет Анил Нандури (Anil Nanduri), прежде занимавший пост вице-президента по выводу продуктов в области ИИ на рынок. «Благодарим Саураба за его вклад и желаем ему всего наилучшего», — сказали в компании и добавили, что она «по-прежнему сосредоточена на выполнении задач и предоставлении услуг клиентам». В Intel господин Кулкарни проработал без перерыва два года, выяснить его должность на новом месте не удалось.

AMD опережает Intel в противостоянии Nvidia, которая остаётся крупнейшим поставщиком ИИ-ускорителей в мире; при этом AMD удалось привлечь такого крупного клиента как OpenAI и пробудить к своей продукции интерес со стороны других ведущих технологических компаний. Intel же, чьи ускорители Gaudi так и не достигли целевых показателей выручки, была вынуждена скорректировать свою стратегию в области ИИ — в октябре компания представила новую модель со 160 Гбайт памяти на борту.

В этом году из Intel также ушли Ронак Сингхал (Ronak Singhal) и Роб Брукнер (Rob Bruckner). Новый гендиректор компании Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) сейчас активно привлекает специалистов со стороны на руководящие должности и стремится удержать в компании инженеров. Ранее в компанию перешли бывший разработчик чипов в Apple Жан-Дидье Аллегруччи (Jean-Didier Allegrucci), который стал вице-президентом по разработке ИИ-систем на кристалле; ещё один бывший разработчик чипов из Apple Шайлендра Десаи (Shailendra Desai) получил назначение на пост вице-президента по инфраструктуре и сетям в области ИИ. Новый глава Intel хочет сделать из неё «компанию, ориентированную на инженерное направление» — этому посвящены её новая стратегия и масштабная реструктуризация.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

В Intel Саураб Кулкарни руководил «кросс-функциональным управлением продуктами, охватывающим системы, ПО и разработку кремниевых компонентов», обеспечивая своему отделу «ускорение реализации планов в области продуктов для ЦОД». Он также содействовал реализации «стратегии Intel в области кремниевой фотоники для межсоединений графических процессоров для повышения масштабируемости и производительности систем нового поколения для центров обработки данных», написал Кулкарни сам в своём профиле на LinkedIn. Его руководителем был Сачин Катти (Sachin Katti), в апреле назначенный Таном на пост директора по технологиям и ИИ.

Должность руководителя по управлению продуктами Кулкарни занял в июле минувшего года — до этого был вице-президентом по разработке систем ИИ. На прежней должности он «определял и развивал стратегию Intel в области систем ИИ для ЦОД», а также «руководил развёртыванием стоечных систем» в области ИИ для ЦОД. До прихода в Intel он работал директором по продуктам в компании Lucata — это был поставщик программных платформ для вычислений, — а также генеральным менеджером по североамериканскому региону в Graphcore — не выдержавшего конкуренции с Nvidia разработчика ИИ-чипов поглотил SoftBank Group.

Шесть лет он трудился в Microsoft, где был директором по разработке облачных технологий и систем ИИ, а также главным менеджером программы вычислений в Azure. А прежде 13 лет проработал в Intel: сначала старшим инженером конструктором в группе проектирования центральных процессоров, а затем старшим архитектором по аппаратному обеспечению и исследователем в области безопасности.

