Поставки чипов Nexperia из Китая разрешены только для гражданского применения

С конца сентября ситуация вокруг нидерландской Nexperia развивается довольно драматично. Уже несколько лет принадлежащий китайской Wingtech производитель чипов перешёл под контроль властей Нидерландов, а китайские власти запретили его экспорт из своей страны. Теперь они сделали послабление для поставок гражданского профиля и ждут ответных шагов со стороны Нидерландов.

Источник изображения: ASML

Спор вокруг Nexperia, напомним, привёл к тому, что к концу прошлого месяца из Нидерландов были прекращены поставки полуфабрикатов в Китай для упаковки чипов на местном предприятии компании. В свою очередь, экспорт чипов из Китая был ограничен по решению местных властей. Позже они согласились выдать экспортные лицензии особо нуждающимся клиентам Nexperia, и на днях некоторые из них даже заявили, что поставки чипов из Китая были возобновлены. В силу неизбежной задержки эти шаги на деятельность мировых автопроизводителей повлияли в разной степени, но проблем мало кто смог избежать.

Вчера агентство Reuters со ссылкой на китайское министерство торговли сообщило, что это ведомство выдало лицензии, разрешающие экспорт чипов Nexperia для гражданского применения. По идее, подобная формулировка подразумевает, что автопроизводители смогут воспользоваться этими послаблениями для получения полупроводниковых компонентов данной марки из Китая. Местные чиновники выразили надежду, что власти Евросоюза продолжат оказывать давление на Нидерланды с целью отмены решений, которые фактически привели к переходу контроля над штаб-квартирой Nexperia от китайской Wingtech в руки нидерландского правительства. Эти действия нидерландских властей китайские чиновники назвали ошибочными.

Теги: nexperia, китай, китайские производители, экспортные ограничения, нидерланды
