Владелец FromSoftware проговорился, когда ждать дополнение к Elden Ring Nightreign

Подтверждённое ещё до релиза дополнение к кооперативному роглайк-экшену Elden Ring Nightreign от издательства Bandai Namco и разработчиков из японской студии FromSoftware может выйти позже ожидаемого.

Источник изображения: Steam (WOKEGOD)

Напомним, о готовящемся для Elden Ring Nightreign расширении стало известно на старте предзаказов. Набор обещал добавить новых игровых персонажей и боссов к четвёртому кварталу 2025 года.

За окном уже середина четвёртого квартала, а DLC всё нет. Как подметил портал GamesRadar, японский медиахолдинг Kadokawa Corporation (владелец FromSoftware) упомянул сроки выхода аддона в недавнем финансовом отчёте.

Источник изображения: Bandai Namco

Согласно документу, релиз упомянутого дополнения к Elden Ring Nightreign запланирован на текущий фискальный год (то есть до 31 марта 2026-го). Возможно, в 2025-м расширение всё-таки не выйдет.

Помимо DLC для Nightreign, FromSoftware занята разработкой Elden Ring в издании Tarnished Edition и мультиплеерного боевика The Duskbloods. Оба релиза ожидаются в 2026 году на Nintendo Switch 2.

Источник изображения: Steam (Makora)

У себя в отчёте Kadokawa также упоминает, что Elden Ring Nightreign «значительно превзошла изначальные ожидания» руководства. Продажи ответвления в июле превысили 5 млн копий.

Elden Ring Nightreign вышла 30 мая на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В Steam игра заслужила 82 % («очень положительные» отзывы), что является худшим рейтингом среди основных релизов FromSoftware на площадке.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: elden ring nightreign, fromsoftware, bandai namco, экшен, роглайк
