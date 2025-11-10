PlayStation анонсировала специальный выпуск State of Play — что, где, когда покажут

Издательство Sony Interactive Entertainment (SIE) анонсировало специальный выпуск своей информационной передачи State of Play c восточным колоритом. Долго новое шоу ждать не придётся.

Презентация именуется State of Play Japan и, как можно догадаться по названию, будет посвящена играм из Японии. Также обещают проекты из стран Азии и «несколько других захватывающих новостей».

«От полюбившихся всем серий до ярких инди-произведений, это шоу <...> будет переполнено отличными играми, интервью и новыми взглядами на ожидаемые релизы», — уверяют организаторы.

State of Play Japan пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября (начало в 1:00 по московскому времени). За ходом развития цифрового мероприятия можно будет следить на YouTube-канале PlayStation.

Ведущим State of Play Japan выступит японский актёр озвучения Юки Кадзи (Yuki Kaji), известный по ролям в аниме «Атака титанов» и Fairy Tail. Продолжительность шоу составит более 40 минут.

Среди ожидаемых игр из Японии и стран Азии можно выделить Phantom Blade Zero (Китай), Nioh 3 (Япония), Marvel Tokon: Fighting Souls (Япония), Onimusha: Way of the Sword (Япония), Crimson Desert (Южная Корея) и другие.

Предыдущий выпуск State of Play прошёл в сентябре и стал ареной анонсов даты выхода Crimson Desert, Nioh 3 и Saros, презентации Deus Ex Remastered, показа геймплейного трейлера Marvel’s Wolverine и не только.