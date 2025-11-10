Сегодня 10 ноября 2025
PlayStation анонсировала специальный выпуск State of Play — что, где, когда покажут

Издательство Sony Interactive Entertainment (SIE) анонсировало специальный выпуск своей информационной передачи State of Play c восточным колоритом. Долго новое шоу ждать не придётся.

Источник изображения: Shift Up

Источник изображения: Shift Up

Презентация именуется State of Play Japan и, как можно догадаться по названию, будет посвящена играм из Японии. Также обещают проекты из стран Азии и «несколько других захватывающих новостей».

«От полюбившихся всем серий до ярких инди-произведений, это шоу <...> будет переполнено отличными играми, интервью и новыми взглядами на ожидаемые релизы», — уверяют организаторы.

Источник изображения: PlayStation

Источник изображения: PlayStation

State of Play Japan пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября (начало в 1:00 по московскому времени). За ходом развития цифрового мероприятия можно будет следить на YouTube-канале PlayStation.

Ведущим State of Play Japan выступит японский актёр озвучения Юки Кадзи (Yuki Kaji), известный по ролям в аниме «Атака титанов» и Fairy Tail. Продолжительность шоу составит более 40 минут.

Источник изображения: PlayStation

Источник изображения: PlayStation

Среди ожидаемых игр из Японии и стран Азии можно выделить Phantom Blade Zero (Китай), Nioh 3 (Япония), Marvel Tokon: Fighting Souls (Япония), Onimusha: Way of the Sword (Япония), Crimson Desert (Южная Корея) и другие.

Предыдущий выпуск State of Play прошёл в сентябре и стал ареной анонсов даты выхода Crimson Desert, Nioh 3 и Saros, презентации Deus Ex Remastered, показа геймплейного трейлера Marvel’s Wolverine и не только.

Источник:

state of play, sony interactive entertainment, playstation
