Второй пациент с Neuralink в голове научился управлять авиамоделями и программировать Arduino силой мысли

Американец Алекс Конли получил травму спинного мозга, что привело к квадриплегии — параличу, который затрагивает все четыре конечности и туловище. В 2024 году ему был установлен имплант Neuralink. После периода реабилитации Конли продемонстрировал впечатляющий прогресс — он научился писать код для контроллера Arduino, перепрограммировал своё инвалидное кресло и освоил управление моделью самолёта силой мысли.

После установки импланта Конли стал первым человеком на Земле, управляющим роботизированной рукой с помощью импланта Neuralink. Затем Алекс освоил программирование контроллера Arduino, который стал связующим звеном между его имплантом и контроллером для радиоуправляемых моделей. Это позволило ему в буквальном смысле управлять полётом модели самолёта силой мысли. И, что не менее важно, весь код для этой задачи написан им самостоятельно.

По словам Конли, во время пилотирования моделью самолёта, он «почувствовал, насколько силён его мозг». Он уверен, что его успехи станут источником надежды и вдохновения для других людей, страдающих подобными заболеваниями.

Алексу также удалось перепрограммировать собственное инвалидное кресло. Он пользуется специально моделью повышенной проходимости Track Chair, которое было переделано на управление подбородком. Впоследствии Конли освоил программирование функций кресла и добавил управление через имплант Neuralink. «Скажем так, у нас самая крутая тачка на празднике урожая», — с юмором прокомментировал он свою деятельность на тыквенной ферме.

По данным Neuralink, на данный момент такие импланты установлены уже 12 пациентам. Они могут посылать сигналы через мозг, играть в компьютерные игры и управлять различными электронными устройствами. Благодаря подключению нейронной активности человеческого мозга к цифровой системе мысли могут быть преобразованы в программные команды, что позволяет вернуться к жизни людям, потерявшим подвижность.

Инженеры Neuralink называют эту технологию «естественным мостом между человеком и технологиями». В будущем они планируют расширить возможности имплантатов, вплоть до управления всем протезом силой мысли или передачи информации через интернет. Эксперты оценивают опыт Neuralink как новый этап в интеграции медицины и технологий. Это достижение может открыть новые возможности не только для людей с ограниченными возможностями, но и для всего человечества.