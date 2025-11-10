iOS 27 принесёт тройку мощных ИИ-функций для iPhone

Apple уже активно ведёт разработку операционной системы iOS 27, выпуск которой ожидается в следующем году, пишет Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg. По данным аналитика издания, компания делает акцент в новой ОС на трёх ключевых направлениях, связанных с искусственным интеллектом.

На прошлой неделе Гурман в своей колонке Power On намекнул, что будущие операционные системы — iOS 27, macOS 27 и другие — «будут сопровождаться крупными обновлениями Apple Intelligence и более широкой стратегией в области ИИ». Никаких подробностей он тогда не привёл.

Одним из самых ожидаемых обновлений в экосистеме ИИ Apple является улучшенная версия голосового помощника Siri. Аналитики предполагают, что эти изменения появятся уже в версии iOS 26.4, которая ожидается в марте–апреле будущего года. В свою очередь, презентация iOS 27 состоится в июне.

По мнению Гурмана, Apple в iOS 27 сделает акцент на новом визуальном дизайне Siri, инструменте веб-поиска на базе ИИ, а также на ИИ-агенте, который будет помогать пользователям следить за своим здоровьем.

«Как я уже говорил, в iOS 26.4 ожидается появление новой Siri. Новый дизайн голосовой помощник получит в iOS 27. Также планируется создание инструмента веб-поиска на базе ИИ. Но давайте сосредоточимся на функции, о которой я давно не рассказывал: обновлённом приложении “Здоровье” с новым сервисом Health+. Оно будет включать ИИ-агента, помогающего пользователям следить за своим здоровьем. В случае успеха этот сервис может сделать Apple одной из первых крупных технологических компаний, набирающих обороты в сфере чат-ботов для здравоохранения на базе ИИ», — написал Гурман в свежей колонке.

В отличие от различных улучшений Apple Intelligence в iOS 26, большинство из которых представляют собой довольно незначительные обновления, грядущие изменения в iOS 27, связанные с ИИ, выглядят потенциально гораздо более значимыми.