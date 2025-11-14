Расслабляться рано: у многих автопроизводителей запасы чипов Nexperia закончатся в декабре

Казалось бы, ряд европейских клиентов Nexperia недавно заявил, что возобновившиеся поставки продукции из Китая позволяют региональным автопроизводителям вздохнуть с облегчением, но, по словам Financial Times, не всё так однозначно. Некоторые европейские автопроизводители при сохранении нынешних противоречий между Нидерландами и КНР могут к середине декабря остаться без чипов Nexperia, крайне необходимых для выпуска машин.

Издание Financial Times сообщает об этом по итогам опроса европейских клиентов Nexperia, среди которых есть как автопроизводители, так и поставщики автокомпонентов. Во-первых, возобновившиеся недавно поставки чипов Nexperia из Китая в Европу не так велики по своему объёму, чтобы покрыть всю потребность рынка. По сути, европейский автопром в основной своей части сейчас функционирует на старых запасах чипов Nexperia, и они могут иссякнуть через несколько недель, в начале или середине декабря в самом худшем случае.

Как уже отмечалось сегодня, некоторые крупные клиенты Nexperia взяли на себя работу корпоративных логистов, и начали выкупать кремниевые пластины в Европе для их поставки в Китай, где из них будут изготавливать автомобильные чипы. Без прямых поставок кремниевых пластин из Европы в Китай для нужд Nexperia обеспечить исправную работу европейского автопрома в среднесрочной перспективе не удастся. Многие участники рынка в этой ситуации уповают только на скорейшее политическое разрешение кризиса. При этом Министерство экономики Нидерландов поясняет, что со стороны этого государства никаких экспортных ограничений на поставки продукции для нужд Nexperia не вводилось. Другими словами, кремниевые пластины из Европы в Китай перестали поставляться по собственной инициативе компании Nexperia.

Китайское предприятие компании, по имеющейся информации, также пытается найти выход из ситуации. Одним из вариантов видится закупка подходящих кремниевых пластин за пределами Европы. При этом ради поддержания непрерывного производства чипов китайское предприятие Nexperia может решиться на сокращение объёмов поставок готовой продукции. Само собой, такие перебои губительно скажутся на производстве автомобилей, которое годами настраивалось на определённый ритм поставок компонентов. Дефицит машин, рост цен, появление неукомплектованных автомобилей на складах — все эти явления хорошо знакомы участникам рынка по кризису времён пандемии.

Представители Volkswagen в интервью Financial Times пояснили, что пока на деятельности автосборочных предприятий концерна в Европе ситуация с Nexperia не сказалась, но она продолжает оставаться очень динамичной и неопределённой, поэтому второй по величине автопроизводитель в мире не может утверждать, что обладает иммунитетом к данному кризису.