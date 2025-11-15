Сегодня 15 ноября 2025
Google потратит на строительство трёх новых ЦОД в Техасе $40 млрд

Техас стал тем американским штатом, в котором крупные игроки облачного сегмента и амбициозные стартапы охотно возводят центры обработки данных, и в этом смысле Google не желает отставать от OpenAI, Anthropic или xAI. Интернет-гигант направит на строительство трёх новых ЦОД в Техасе $40 млрд, как сообщает Bloomberg.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Специализация этих вычислительных мощностей в условиях бума ИИ вполне предсказуемо, поскольку они будут задействованы под развитие соответствующей инфраструктуры. По информации самой Google, указанная сумма будет поэтапно инвестирована в строительство трёх новых ЦОД в Техасе до 2027 года включительно. Один из этих ЦОД расположится по соседству с энергетическим хабом, подразумевающим наличие большого количества солнечных панелей и батарей для стационарного хранения электроэнергии.

Проект позволит Google создать в Техасе тысячи новых рабочих мест, а также обучить специалистов в разных смежных областях. Кроме того, развитие сопутствующей инфраструктуры сделает электроэнергию более доступной для жителей Техаса и местного бизнеса, как отмечается в официальном заявлении компании. Google уже располагает двумя центрами обработки в Далласе, там же она провела церемонию, на которой объявила о своих планах по дальнейшему расширению вычислительных мощностей в этом штате.

Облачных гигантов в Техас привлекают содействие властей штата в реализации профильных проектов, большие участки земли и относительно дешёвая электроэнергия. Google выразила готовность активно содействовать развитию энергетики штата и субсидировать сопутствующие затраты. За счёт компании в штате будут получать специальное образование будущие сотрудники энергетических компаний.

Недавно конкурирующая Anthropic также объявила о намерениях потратить $50 млрд на строительство ЦОД в США, включая и территорию Техаса. В этом штате строится и первый ЦОД в рамках мегапроекта Stargate, который финансируется OpenAI, Oracle и SoftBank. Крупные вычислительные мощности возводит в этом штате и Meta Platforms, а также корпорация Microsoft. Здесь планируется построить четыре ядерных реактора для питания окрестных ЦОД. Сама Google только в текущем году готова направить $90 млрд на капитальное строительство, так что проект в Техасе вполне укладывается в инвестиционную программу этой корпорации.

За прошедшие два месяца Google анонсировала сразу несколько проектов по развитию локальной вычислительной инфраструктуры в разных странах: $15 млрд планируется потратить в Индии, немецкая площадка может рассчитывать на получение $6,4 млрд, а Великобритания получит более $6,5 млрд.

Источник:

Теги: google, google cloud platform, ии, техас, цод
