Лип-Бу Тан лично возглавил ИИ-отдел Intel после ухода его руководителя

Объявив об уходе руководителя направления искусственного интеллекта Сачина Катти (Sachin Katti), гендиректор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) признал, что за последние месяцы возглавляемые им отделы ИИ и передовых технологий «претерпели значительные изменения», и принял решение самостоятельно взять на себя его обязанности, сообщает CRN.

В апреле новый глава Intel назначил Катти директором по технологиям и ИИ, поручив ему курировать план развития компании в области ИИ, но в минувший понедельник, 11 ноября, тот заявил, что перешёл на работу в OpenAI. После этого господин Тан направил сотрудникам компании служебную записку, в которой заявил, что самостоятельно возглавит отделы AI Group и Intel Advanced Technologies Group, которыми ранее руководил Катти, и пояснил, что его решение связано с недавними переменами в подразделениях. «Понимаю, что за последние месяцы эти отделы претерпели значительные изменения. Поэтому я буду напрямую взаимодействовать с руководством по вопросам доработки нашей стратегии в области ИИ и обеспечения последовательной реализации нашего плана в области передовых технологий», — говорится в документе. Направление ИИ он назвал «приоритетом Intel и наиболее перспективной областью возможностей».

Лип-Бу Тан уже второй раз использует уход руководителя для внесения дополнительных организационных изменений, помимо проведённой ранее масштабной реорганизации Intel. В октябре компанию покинул руководитель инженерного направления Роб Брукнер (Rob Bruckner), которого Тан перевёл в прямое подчинение себе в апреле, — после отставки Брукнера гендиректор сообщил об объединении его отдела Platform Engineering Group с Silicon Engineering Group. Руководитель последнего Майк Хёрли (Mike Hurley) возглавил новую объединённую структуру. Чтобы упростить структуру компании Тан перевёл в прямое подчинение себе руководителей бизнес-подразделений — ранее они отчитывались перед главой Intel Products Мишель Джонсон Хольтаус (Michelle Johnston Holthaus). На время переходного периода после отставки Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger), но до прихода Тана госпожа Хольтаус исполняла обязанности главы всей компании, а в сентябре после реорганизации её уволили.

С 2023 года Катти возглавлял отдел сетевых технологий и периферийных вычислений. Когда Тан решил сократить бюрократию в Intel и упростить структуру корпорации, он перевёл Катти на должность директора по технологиям и ИИ. Вдобавок Катти пришлось руководить отделами системной архитектуры и проектирования, лабораторией Intel, облачными сервисами, отвечать за поддержку экосистемы ПО и взаимодействовать с разработчиками. Чтобы с уходом Катти вся эта структура продолжила работать, Тану пришлось возглавить её лично.