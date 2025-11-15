Сегодня 15 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Лип-Бу Тан лично возглавил ИИ-отдел Inte...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Лип-Бу Тан лично возглавил ИИ-отдел Intel после ухода его руководителя

Объявив об уходе руководителя направления искусственного интеллекта Сачина Катти (Sachin Katti), гендиректор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) признал, что за последние месяцы возглавляемые им отделы ИИ и передовых технологий «претерпели значительные изменения», и принял решение самостоятельно взять на себя его обязанности, сообщает CRN.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

В апреле новый глава Intel назначил Катти директором по технологиям и ИИ, поручив ему курировать план развития компании в области ИИ, но в минувший понедельник, 11 ноября, тот заявил, что перешёл на работу в OpenAI. После этого господин Тан направил сотрудникам компании служебную записку, в которой заявил, что самостоятельно возглавит отделы AI Group и Intel Advanced Technologies Group, которыми ранее руководил Катти, и пояснил, что его решение связано с недавними переменами в подразделениях. «Понимаю, что за последние месяцы эти отделы претерпели значительные изменения. Поэтому я буду напрямую взаимодействовать с руководством по вопросам доработки нашей стратегии в области ИИ и обеспечения последовательной реализации нашего плана в области передовых технологий», — говорится в документе. Направление ИИ он назвал «приоритетом Intel и наиболее перспективной областью возможностей».

Лип-Бу Тан уже второй раз использует уход руководителя для внесения дополнительных организационных изменений, помимо проведённой ранее масштабной реорганизации Intel. В октябре компанию покинул руководитель инженерного направления Роб Брукнер (Rob Bruckner), которого Тан перевёл в прямое подчинение себе в апреле, — после отставки Брукнера гендиректор сообщил об объединении его отдела Platform Engineering Group с Silicon Engineering Group. Руководитель последнего Майк Хёрли (Mike Hurley) возглавил новую объединённую структуру. Чтобы упростить структуру компании Тан перевёл в прямое подчинение себе руководителей бизнес-подразделений — ранее они отчитывались перед главой Intel Products Мишель Джонсон Хольтаус (Michelle Johnston Holthaus). На время переходного периода после отставки Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger), но до прихода Тана госпожа Хольтаус исполняла обязанности главы всей компании, а в сентябре после реорганизации её уволили.

С 2023 года Катти возглавлял отдел сетевых технологий и периферийных вычислений. Когда Тан решил сократить бюрократию в Intel и упростить структуру корпорации, он перевёл Катти на должность директора по технологиям и ИИ. Вдобавок Катти пришлось руководить отделами системной архитектуры и проектирования, лабораторией Intel, облачными сервисами, отвечать за поддержку экосистемы ПО и взаимодействовать с разработчиками. Чтобы с уходом Катти вся эта структура продолжила работать, Тану пришлось возглавить её лично.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-процессорам необходимы новые крышки — Intel уже знает, какие
Инженер вынес 18 000 секретных файлов Intel перед увольнением — и исчез
У Intel закончились процессоры для розницы — покупатели на Amazon вынуждены брать Ryzen
В следующем году Samsung намеревается продать 7 млн складных смартфонов
Распахните небо! У вас накурено: выбросы CO₂ от сжигания ископаемого топилва установили новый рекорд
Рынок отреагировал на Asus Xbox Ally X «крайне положительно» — дошло до дефицита консолей
Теги: intel, реорганизация, ии
intel, реорганизация, ии
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Россияне продолжают смотреть замедленный YouTube — он остался в пятёрке самых популярных соцсетей в России
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA
220 разработчиков GTA VI потребовали от Rockstar восстановить в должности уволенных со скандалом коллег
WhatsApp интегрируется со сторонними мессенджерами в Европе — все чаты в одном месте
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех
Восемь лет «беты» подошли к концу: в Steam и лаунчере Battlestate Games вышла релизная версия Escape from Tarkov 4 мин.
Grokipedia потеряла более 90 % трафика всего за несколько недель после запуска 2 ч.
Nvidia преуспела в продажах оборудования, но провалилась с корпоративным ПО 2 ч.
Microsoft принудительно обновит ПК с Windows 11 23H2 до 25H2 5 ч.
Новая статья: ARC Raiders — выживает общительнейший. Рецензия 15 ч.
Почитать и покататься: Минцифры расширило список веб-ресурсов, доступных при отключении мобильного интернета 17 ч.
Google обязали заплатить €572 млн немецким сайтам сравнения цен Idealo и Producto за то, что поисковик мешал их работе 17 ч.
Microsoft прикрыла лазейку для бесплатной активации Windows посредством KMS38 17 ч.
Вдохновлённый S.T.A.L.K.E.R. кооперативный шутер Misery вернулся в Steam — разработчики уладили конфликт с GSC Game World 17 ч.
Амбициозный симулятор жизни Paralives не выйдет 8 декабря в раннем доступе Steam — объявлена новая дата релиза 19 ч.
Лип-Бу Тан лично возглавил ИИ-отдел Intel после ухода его руководителя 38 мин.
Солнечная и ветровая энергия впервые могут с избытком перекрыть все новые потребности в энергии в мире 48 мин.
Солнечная система летит по Вселенной почти в четыре раза быстрее, чем считалось 3 ч.
Google потратит на строительство трёх новых ЦОД в Техасе $40 млрд 8 ч.
В Китае замечен прототип обновлённого электромобиля Xiaomi SU7 9 ч.
В следующем году Samsung намеревается продать 7 млн складных смартфонов 9 ч.
Авоська для Apple iPhone за $230 была распродана за считанные часы 10 ч.
Доля трафика ChatGPT начинает сокращаться на фоне роста популярности Gemini 15 ч.
Retro Games выпустила THEA1200 — полноразмерную реплику культового Amiga 1200 за €190 15 ч.
Европейский Очень большой телескоп в Чили увеличил чувствительность в десять раз — удивительные находки не заставят себя ждать 17 ч.