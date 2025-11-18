Сегодня 18 ноября 2025
Производителям ПК в условиях роста цен на память придётся пожертвовать прибылью

Проявления дефицита памяти на рынке ПК уже принимают довольно причудливые формы, хотя их и нельзя назвать новыми. Аналитики Morgan Stanley подсчитали, что рост цен на память заставит производителей ПК пожертвовать частью своей прибыли в попытках удержать рост цен на собственную продукцию, но этот эффект проявится в разной мере.

Источник изображения: Asustek Computer

Источник изображения: Asustek Computer

Если ориентироваться на свежие прогнозы экспертов, то Dell в силу своей сильной зависимости от серверного сегмента пострадает от роста цен на память сильнее большинства конкурентов. В стоимости высокопроизводительного сервера затраты на микросхемы памяти составляют до 40 %. Сервер массового сегмента снижает долю до 30 %, поэтому если рост цен на память продолжится, то для Dell с точки зрения прибыльности бизнеса это не сулит ничего хорошего.

В сегменте ПК доля памяти в себестоимости варьируется от 15 до 20 %, поэтому производители подобной продукции в целом лучше защищены от пагубного влияния роста цен. В этом смысле HP Inc., Asustek Computer и Pegatron могут выступить лучше рынка с точки зрения динамики роста своих акций, как отмечают аналитики Morgan Stanley. По их мнению, Apple также входит в число компаний, которые лучше защищены от кризиса на рынке памяти. Во-первых, она успела создать необходимый запас микросхем памяти. Во-вторых, у неё имеются долгосрочные контракты с той же Kioxia, которые в известной степени гарантируют ей получение определённых объёмов микросхем памяти даже в условиях всеобъемлющего дефицита.

Источник:

рынок пк, dram, дефицит, аналитика, morgan stanley
