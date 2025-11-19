Сегодня 19 ноября 2025
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине

Для независимых разработчиков обычно большая честь — быть номинированным на The Game Awards, однако создатель инди-хита Megabonk после анонса номинантов на предстоящую премию испытывал другие чувства.

Источник изображения: Vedinad

Источник изображений: Vedinad

Напомним, проект норвежского разработчика-одиночки под псевдонимом Vedinad оказался номинирован в категории «Лучшая дебютная независимая игра» наряду с Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33, Despelote и Dispatch.

В личном микроблоге Vedinad объявил, что отзывает номинацию Megabonk с The Game Awards 2025. По мнению разработчика, проект нельзя классифицировать как его «дебютную независимую игру».

«В прошлом я делал игры под вывеской других студий, так что Megabonk — это не моя дебютная игра. Я ценю номинацию, поддержку и голоса, но в данной категории это кажется неуместным», — поделился Vedinad.

Vedinad призвал голосовать за других номинантов в категории «Лучшая дебютная независимая игра»

Vedinad призвал голосовать за других номинантов в категории «Лучшая дебютная независимая игра»

Ведущий и исполнительный продюсер премии Джефф Кейли (Geoff Keighley) подтвердил, что Megabonk будет исключена из категории «Лучшая дебютная независимая игра» на The Game Awards 2025, и похвалил Vedinad за честность.

«[Vedinad] поделится своей историей, когда будет готов, но мы уважаем его желание не ставить палки в колёса другим командам-дебютантам, хотя [Megabonk] — игра выдающаяся», — заявил Кейли.

The Game Awards 2025 пройдёт в ночь на 12 декабря (начало в 3:30 по Москве). Помимо награждения лучших игр уходящего года, на церемонии ожидаются анонсы и мировые премьеры.

megabonk, vedinad, экшен, роглайк, the game awards 2025
