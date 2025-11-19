Сегодня 19 ноября 2025
Игры на движке Unity скоро появятся в Fortnite — Epic Games и Unity заключили «уникальное партнёрство»

Генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) со сцены конференции Unite 2025 анонсировал «уникальное партнёрство» своей компании и производителя конкурирующего движка — Unity.

Источник изображения: Epic Games

Источник изображений: Epic Games

Сотрудничество, помимо прочего, позволит разработчикам публиковать игры на Unity в экосистеме популярной условно-бесплатной королевской битвы Fortnite, базирующейся на движке Unreal Engine 5 от Epic Games.

По словам Суини, из скромной королевской битвы Fortnite превратилась в огромную экосистему, сторонние создатели контента для которой ежегодно зарабатывают сотни миллионов долларов, и «теперь это станет доступно для всех игр на Unity».

Суини подчеркнул, что появление игр на Unity в Fortnite станет возможно благодаря «действительно удивительной» технологии Unity, которая соединяет разные движки в Unity через сетевой протокол.

Кроме того, в рамках сотрудничества коммерческая платформа Unity получит поддержку Unreal Engine, что расширит для разработчиков на UE возможности управления цифровыми каталогами и платёжными системами.

«Мы рады заключить партнёрство с Epic Games и создать новые возможности для разработчиков игр по всему миру. Выбор и открытые системы — залог роста для всех в игровой экосистеме», — заявил глава Unity Мэтт Бромберг (Matt Bromberg).

Суини и Бромберг пообещали, что дополнительные подробности партнёрства Epic Games и Unity будут представлены на протяжении 2026 года. Презентацию сотрудничества на Unite 2025 можно посмотреть по этой ссылке.

Теги: fortnite, epic games, unity, unreal engine, королевская битва
