PowerColor присоветовала закупаться видеокартами — после Нового года они подорожают

Производитель видеокарт Radeon, компания PowerColor призвала фанатов обновить свои видеокарты до конца текущего года, поскольку с началом будущего года ожидается их подорожание. Информация о потенциальном росте цен на видеокарты Radeon изначально появилась на китайском закрытом форуме Board Channels. Причина заключается в стремительном росте закупочных цен на графические чипы памяти.

Компании Nvidia и AMD предлагают партнёрам по производству плат не только графические процессоры, но и комплекты, состоящие из графического процессора и чипов памяти. С одной стороны, это упрощает производственную цепочку для производителей нерефересных моделей карт. Правда, это также означает, что они не могут закупать память самостоятельно, если у них нет специальных предложений. Иными словами, когда AMD и Nvidia предоставляют ценовое предложение своим партнёрам, оно также включает чипы памяти, а не только GPU. А цены на чипы графической памяти сейчас растут до 30 %, сразу после цен на память DDR5, которые растут ещё больше.

Представитель компании PowerColor на форуме Reddit подтвердил информацию о грядущем росте цен на видеокарты в комментариях, а затем создал отдельную ветку, в которой предупредил потенциальных покупателей. Кроме того, он сообщил, что PowerColor (а возможно, и AMD) планирует какие-то скидки на следующую неделю. Возможно, это будет последний шанс приобрести новую видеокарту по разумной цене. Представитель компании посоветовал геймерам купить новые карты до последней недели года, поскольку затем они подорожают.

Не исключено, что всё это может быть лишь рекламным трюком PowerColor, чтобы стимулировать продажи своих карт под конец года. Однако TUL Corporation / PowerColor является одним из ключевых партнёров AMD по серии видеокарт Radeon, так что вряд ли компания публично делилась бы такой информацией, если бы не была в ней уверена. Кроме того, обычно при колебаниях цен в пределах нескольких процентов производители карт редко публично об этом объявляют.