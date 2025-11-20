Nvidia признала, что сделка с OpenAI на $100 млрд ещё может сорваться

В сентябре этого года стало понятно, что Nvidia дала вовлечь себя в круговорот сделок с участием OpenAI, и взяла на себя устные обязательства вложить $100 млрд в этот стартап в сфере ИИ. Поскольку пока данные обязательства не закреплены договором, Nvidia в своей квартальной отчётной документации поясняет, что существует вероятность отказа от этой сделки.

По сути, подобное заявление является простой формальностью, поскольку в форме 10-Q публичные компании на рынке США должны указывать возможные риски, способные повлиять на свой бизнес. Nvidia планирует поэтапно вложить в OpenAI до $100 млрд, если та будет с 2026 года в соответствии с намеченным графиком вводить в строй вычислительные мощности. В отчёте по форме 10-Q компания заявила следующее: «Нет гарантии, что мы заключим соглашение с OpenAI или сделаем другие возможные инвестиции, либо что любое запланированное вложение средств будет осуществлено на ожидаемых условиях».

Для Nvidia вероятный контракт с OpenAI не будет единственным видом инвестиций, направленных на развитие инфраструктуры ИИ или расширение сотрудничества со стратегическими партнёрами. Компания также намерена вложить $10 млрд в конкурирующий с OpenAI стартап Anthropic, а также направить $5 млрд на поддержку Intel. Глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) на квартальном отчётном мероприятии назвал OpenAI «компанией, которая появляется один раз в жизни целого поколения», и выразил уверенность, что инвестиции в неё обеспечат «экстраординарные результаты».

Руководство OpenAI ожидает, что к концу текущего года стартап выйдет на уровень выручки, позволяющий получать до $20 млрд в год, а к концу десятилетия она вырастет до нескольких сотен миллиардов долларов в год. При всём этом ожидаемые расходы OpenAI окажутся значительно выше указанных сумм. К концу десятилетия OpenAI при участии партнёров готова вложить в развитие вычислительной инфраструктуры около $1,4 трлн. Финансовый директор Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) подтвердила, что компания работает с OpenAI над введением в строй центров обработки данных совокупной мощностью как минимум 10 ГВт. К слову, конкурирующая AMD своё соглашение с OpenAI уже успела подписать, они собираются ввести в строй ЦОД общей мощностью до 6 ГВт. По условиям сделки, OpenAI может заполучить до 160 млн акций AMD.