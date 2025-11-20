CD Projekt Red привлекла к работе над Cyberpunk 2 бывшего нарративного руководителя BioShock 4

Хотя основное внимание польской студии CD Projekt Red сейчас сосредоточено на The Witcher 4, производство горячо ожидаемого киберпанкового боевика Cyberpunk 2 продолжается. Недавно команда пополнилась ценным специалистом.

Как подметил портал IGN, к CD Projekt Red для работы над Cyberpunk 2 присоединилась Лиз Альбл (Liz Albl) — бывший нарративный руководитель следующей BioShock от студии Cloud Chamber.

Согласно информации в её резюме на площадке LinkedIn, Альбл покинула Cloud Chamber в августе — как раз когда из-за проблем с разработкой BioShock 4 и смены руководства студию настигли увольнения.

В польской студии Альбл устроилась старшим сценаристом Cyberpunk 2. До игры CDPR и BioShock 4 она работала сценаристом отменённой Wonder Woman (в составе Monolith), Ghost of Tsushima (Sucker Punch) и Watch Dogs: Legion (Ubisoft).

Стоит отметить, что августовские увольнения в Cloud Chamber произошли из-за неудачного внутреннего показа BioShock 4. Больше всего претензий у руководства 2K возникло к сюжету игры — проект отправили на доработку.

Что касается Cyberpunk 2, то проект представляет собой амбициозный сиквел Cyberpunk 2077. В мае стало известно, что игра перешла на стадию предварительного производства. В разработке занято 116 из 799 сотрудников CDPR.

Подробностей Cyberpunk 2 совсем немного. Автор настольной игры Cyberpunk Майк Пондсмит (Mike Pondsmith) проговорился, что сиквел выйдет за рамки Найт-Сити, а вакансия выдала планы CD Projekt Red на мультиплеер.