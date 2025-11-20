Сегодня 20 ноября 2025
Сицилийское кино, фоторежим и новый контент: для Mafia: The Old Country вышло крупное обновление «Прогулка»

Издательство 2K и разработчики из студии Hangar 13 сообщили о выходе крупного контентного обновления «Прогулка» (Free Ride) для своего криминального боевика Mafia: The Old Country.

Источник изображений: 2K

Источник изображений: 2K

Основной особенностью патча выступает вынесенный в его заголовок режим «Прогулка», который полностью заменяет прежний «Свободный режим» и позволяет исследовать мир игры в своё удовольствие.

По мере прохождения сюжетных глав в «Прогулке» будут открываться испытания. Их два вида: гоночные (заезды на автомобилях, скачки) и боевые (отражение волн врагов, стелс). Чем выше сложность задания, тем щедрее награда.

Помимо испытаний, «Прогулка» также включает множество тайн (за их раскрытие обещают по-настоящему ценные награды) и возможность менять время суток / погоду (рассвет, полдень, туман, пепельный дождь).

Кроме того, в «Прогулке» и основной кампании Mafia: The Old Country стали доступны четыре новых ножа, три оружия, три талисмана, два автомобиля и 16 костюмов (вдобавок к трём шляпам).

Также обновление добавляет в игру вид от первого лица при вождении, фоторежим, чёрно-белый режим «Сицилийское кино» (винтажный звук, сицилийская озвучка, минималистичный интерфейс) и классический уровень сложности.

Mafia: The Old Country вышла 8 августа на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Игра превзошла ожидания руководства Take-Two Interactive (продажи не раскрываются) и, похоже, уже заработала на продолжение.

