Nvidia на крючке: 61 % выручки компании теперь зависит от настроения четвёрки крупнейших клиентов

Ещё год назад стало понятно, что концентрация выручки Nvidia усиливается, поскольку на долю трёх её крупнейших клиентов в совокупности приходилось 36 % всех денежных средств, получаемых компанией. По итогам третьего квартала текущего года стало понятно, что количество таких клиентов увеличилось до четырёх, а их совокупная доля в выручке Nvidia выросла до 61 %. То есть зависимость компании от настроения лишь горстки компаний лишь усиливается.

Это становится понятно после изучения квартального отчёта по форме 10-Q, который Nvidia опубликовала на этой неделе. Крупнейшие клиенты компании в этом документе традиционно проходят под анонимными обозначениями «A, B, C, D», причём год назад для их перечисления хватало трёх первых букв английского алфавита. В третьем квартале, как признаётся Nvidia, она поставляла свою продукцию напрямую четырём крупнейшим клиентам: на долю первого пришлось 22 % выручки, второй и третий довольствовались 15 и 13 % соответственно, а четвёртый обеспечивал 11 % всей выручки компании. Предсказуемо, что все четверо закупали продукцию Nvidia, поставляемую подразделением компании, отвечающим за вычислительные и сетевые решения.

Получается, что теперь более половины всей выручки Nvidia, скорее всего, обеспечивают облачные гиганты или компании, выпускающие серверное оборудование для их нужд. В отчёте по форме 10-Q указываются только те клиенты, которые формируют более 10 % выручки этой компании. Не исключено, что ещё несколько компаний формируют долю выручки Nvidia, близкую к тем самым 10 %, но не превышающую их.

Если рассматривать срез в размере девяти месяцев текущего фискального года, то крупнейших клиентов Nvidia набралось только два, они формировали 21 и 13 % выручки. Получается, что степень концентрации выручки по этому признаку выросла главным образом в последние месяцы. К слову, за три квартала предыдущего года степень концентрации выручки Nvidia едва достигла те же 34 %, но они были распределены между тремя клиентами по схеме «12–11–11». Рост концентрации выручки для Nvidia представляет определённую угрозу, но в условиях бума ИИ это пока не особо настораживает руководство.