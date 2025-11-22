Сегодня 22 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Глава Nvidia признался сотрудникам, что ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Глава Nvidia признался сотрудникам, что рынок не оценил по достоинству невероятно успешные результаты квартала

Высказывания основателя и генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) по поводу «ИИ-пузыря» уже прозвучали на квартальной отчётной конференции, где он попытался разубедить инвесторов в его существовании. После на общем собрании сотрудников Nvidia он ещё раз обратился к этой теме, выразив сожаление, что фондовый рынок не смог по достоинству оценить невероятные финансовые успехи компании.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Об этом издание Business Insider имеет возможность говорить благодаря доступу к трансляции с мероприятия, которое прошло в минувший четверг. «Если мы плохо завершили квартал, это является свидетельством наличия ИИ-пузыря. Если мы хорошо завершили квартал, то мы его подпитываем», — заявил глава Nvidia на встрече с подчинёнными. По его мнению, ожидания рынка относительно итогов квартала Nvidia были настолько высокими, что компания просто оказалась в ситуации, когда любые результаты сработали бы против неё.

«Если бы мы завершили квартал неудачно, если бы недотянули совсем чуть-чуть, весь мир бы развалился на части», — иронизировал Дженсен Хуанг, обращаясь к сотрудникам Nvidia по поводу получивших распространение в сети мемов, описывающих важность бизнеса Nvidia для современного рынка. «Мы, по сути, удерживаем планету от разрушения — и это сложно назвать неправдой», — добавил основатель компании.

Хотя Хуанг и выразил удовлетворение достижением рекордной выручки по итогам прошлого квартала, он подчеркнул, что растущее влияние Nvidia усложняет задачу соответствия рыночным ожиданиям, поскольку они становятся всё выше. Подобное несоответствие в определённые моменты негативно сказывается на капитализации бизнеса, как признал глава Nvidia. Он даже пошутил по поводу «старых добрых времён», когда капитализация компании достигала $5 трлн. «Никто в истории не терял $500 млрд капитализации за несколько недель. Это дорогого стоит», — добавил Хуанг. Как пояснили представители Nvidia, глава компании в своём обращении к сотрудникам советовал им сосредоточиться на работе и предоставить рынку право реагировать на деятельность компании самостоятельно.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Отрицание пузыря основателем Nvidia не помешало акциям бигтехов завершить неделю сильным падением
Превосходный отчёт Nvidia вдохновил инвесторов — акции технологических компаний подорожали по всему миру
Это другое: глава Nvidia отверг опасения по поводу формирования ИИ-пузыря
Американские власти обсуждают идею разрешения поставок ускорителей Nvidia H200 в Китай
«Покажите деньги»: инвесторы заподозрили ИИ-компании в махинациях по завышению капитализации
Nvidia на крючке: 61 % выручки компании теперь зависит от настроения четвёрки крупнейших клиентов
Теги: nvidia, акции, финансы, аналитика, дженсен хуанг
nvidia, акции, финансы, аналитика, дженсен хуанг
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Физики 200 лет распространяли чушь о причинах скольжения на льду — теперь-то всё стало ясно
Назван самый популярный бренд смартфонов среди россиян — Xiaomi теперь только на втором месте
«Одна из самых безумных битв с боссом, что я видел»: игроков впечатлил новый геймплей боевика Tides of Annihilation по мотивам легенд о короле Артуре
Clair Obscur: Expedition 33 повторила рекорд Baldur’s Gate 3 и не оставила шанса конкурентам — итоги Golden Joystick Awards 2025
В Steam стартовала бесплатная раздача Warhammer: Vermintide 2 — в игру добавили знаковую миссию из первой части
Новая статья: Call of Duty: Black Ops 7 — такой «колды» ещё не было. Рецензия 9 ч.
«Просить больше казалось неправильным»: авторы возрождённой ролевой песочницы Hytale в духе Minecraft подтвердили цену игры 12 ч.
Google теперь использует письма пользователей Gmail для обучения ИИ, но это можно отключить 12 ч.
У Grok сломался регулятор подхалимства к Илону Маску — бот решил, что он совершенен во всём и даже может воскрешать людей 12 ч.
Разработчики Nioh 3 раскрыли системные требования для игры в 1080p с апскейлерами 13 ч.
Каждый четвёртый россиянин хотя бы раз в месяц пользуется нейросетями 13 ч.
Ubisoft объяснила, почему задержала финансовый отчёт, и похвасталась новым успехом Assassin's Creed Mirage 14 ч.
«МойОфис» анонсировал более десятка новых технологий и продуктов для бизнеса 15 ч.
Журналисты выяснили, когда выйдет ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag — ждать осталось недолго 15 ч.
Обнаружен Android-троян Sturnus, который перехватывает сообщения в WhatsApp и Telegram 16 ч.
Глава Nvidia признался сотрудникам, что рынок не оценил по достоинству невероятно успешные результаты квартала 30 мин.
Отрицание пузыря основателем Nvidia не помешало акциям бигтехов завершить неделю сильным падением 2 ч.
Американские власти обсуждают идею разрешения поставок ускорителей Nvidia H200 в Китай 3 ч.
По-настоящему космический микроконтроллер STMicroelectronics STM32V8 пропишется в спутниках Starlink: 800 Мгц, защита от радиации и работа при +140 °C 9 ч.
Huawei пообещала флагманам Mate 80 автономность до 14 дней, но чем-то придётся жертвовать 12 ч.
Huawei научилась создавать конкурентов для ИИ-систем Nvidia, но они проигрывают по эффективности и производительности 12 ч.
В США впервые разрешили испытания на людях мозгового имплантата для восстановления речи 13 ч.
Российские итоги HUAWEI XMAGE 2025 и выставка «Фото[графическое] путешествие» 14 ч.
Joby Aviation подала в суд на конкурента Archer за кражу технологий аэротакси 15 ч.
Маск пообещал дешёвые ИИ-серверы в космосе через пять лет — Хуанг назвал эти планы «мечтой» 15 ч.