Глава Nvidia признался сотрудникам, что рынок не оценил по достоинству невероятно успешные результаты квартала

Высказывания основателя и генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) по поводу «ИИ-пузыря» уже прозвучали на квартальной отчётной конференции, где он попытался разубедить инвесторов в его существовании. После на общем собрании сотрудников Nvidia он ещё раз обратился к этой теме, выразив сожаление, что фондовый рынок не смог по достоинству оценить невероятные финансовые успехи компании.

Об этом издание Business Insider имеет возможность говорить благодаря доступу к трансляции с мероприятия, которое прошло в минувший четверг. «Если мы плохо завершили квартал, это является свидетельством наличия ИИ-пузыря. Если мы хорошо завершили квартал, то мы его подпитываем», — заявил глава Nvidia на встрече с подчинёнными. По его мнению, ожидания рынка относительно итогов квартала Nvidia были настолько высокими, что компания просто оказалась в ситуации, когда любые результаты сработали бы против неё.

«Если бы мы завершили квартал неудачно, если бы недотянули совсем чуть-чуть, весь мир бы развалился на части», — иронизировал Дженсен Хуанг, обращаясь к сотрудникам Nvidia по поводу получивших распространение в сети мемов, описывающих важность бизнеса Nvidia для современного рынка. «Мы, по сути, удерживаем планету от разрушения — и это сложно назвать неправдой», — добавил основатель компании.

Хотя Хуанг и выразил удовлетворение достижением рекордной выручки по итогам прошлого квартала, он подчеркнул, что растущее влияние Nvidia усложняет задачу соответствия рыночным ожиданиям, поскольку они становятся всё выше. Подобное несоответствие в определённые моменты негативно сказывается на капитализации бизнеса, как признал глава Nvidia. Он даже пошутил по поводу «старых добрых времён», когда капитализация компании достигала $5 трлн. «Никто в истории не терял $500 млрд капитализации за несколько недель. Это дорогого стоит», — добавил Хуанг. Как пояснили представители Nvidia, глава компании в своём обращении к сотрудникам советовал им сосредоточиться на работе и предоставить рынку право реагировать на деятельность компании самостоятельно.