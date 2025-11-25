Сегодня 25 ноября 2025
Сооснователь Google Ларри Пейдж занял второе место среди богатейших людей мира на фоне успеха Gemini 3

На прошлой неделе выход Gemini 3 впечатлил экспертов и главного конкурента Google, в результате чего курс акций компании взлетел до исторических максимумов, а на этой неделе он продолжился. Всё это позволило одному из основателей корпорации Ларри Пейджу (Larry Page) превратиться во второго по величине личного благосостояния человека планеты, как отмечает Forbes.

Источник изображения: Charlie Rose

Торги акциями Google в понедельник завершились ростом их курсовой стоимости на 6,28 %, после закрытия они успели вырасти в цене ещё на 2,65 %, поэтому личное благосостояние основателей компании заметно выросло. В случае с Ларри Пейджем оно увеличилось до $255 млрд, а Сергей Брин (Sergey Brin) обошёл Джеффа Безоса (Jeff Bezos) и занял четвёртое место в рейтинге Forbes с благосостоянием в $236,4 млрд.

Пейдж и Брин основали Google в 1998 году. Сейчас им принадлежат в общей сложности 87,9 % акций Google класса B, которые дают по 10 голосов на штуку при принятии решений. Сергей Брин более активно продавал свои акции и тратился на благотворительность в последние годы, он сохранил только 362,7 млн акций компании, тогда как в руках Пейджа сосредоточены 389 млн акций. Эта разница и определяет превосходство данного сооснователя Google в рейтинге Forbes по сравнению со своим компаньоном.

На третьем месте остаётся сооснователь Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison), чьё благосостояние в значительной степени зависит от текущего курса акций компании, но последний миновал локальные максимумы и снизился, поэтому сейчас глава Oracle располагает только $248,8 млрд по версии Forbes. Акции Oracle с 10 сентября потеряли в цене около 43 %, тогда как акции Google выросли в цене с 1 августа на 67 %. Помимо успеха Gemini 3, положительной динамике в этом случае способствовали и финансовые показатели Google за третий квартал. Выручка компании в облачном сегменте выросла на 34 %, это позволило материнской Alphabet впервые получить по итогам квартала более $100 млрд выручки. При этом в сегменте ИИ в целом не всё так благополучно, поскольку среди инвесторов крепнут настроения по поводу неизбежности формирования биржевого пузыря. Негативная динамика курса акций Oracle, в частности, отображает эту тенденцию.

Теги: google, google gemini, ларри пейдж, ии, капитализация
