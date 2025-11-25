Приемлемо: Samsung наконец довела 2-нм техпроцесс до уровня брака ниже 50 %

Ресурс TrendForce опубликовал традиционный дайджест, посвящённый текущему положению дел с освоением 2-нм технологии южнокорейской компанией Samsung Electronics. Уровень выхода годной продукции в рамках этого техпроцесса Samsung уже довела до приемлемых 55–60 %, а ещё она активно расширяет круг потенциальных клиентов, которые будут заказывать у неё изготовление чипов.

Контрактное подразделение Samsung, которое на мировом рынке сейчас контролирует не более 7,3 %, может выйти на безубыточность по итогам 2027 года, если к тому времени компания введёт в строй своё передовое предприятие в Техасе. В США Samsung намеревается выпускать по 2-нм технологии процессоры Tesla AI6, но не факт, что их производство будет начато именно в 2027 году, поскольку к тому времени Tesla рассчитывает наладить поставки только менее современных чипов AI5.

Если говорить о клиентах Samsung на контрактном направлении, то помимо Tesla, одним из крупнейших должно стать собственное подразделение Samsung LSI, разработавшее процессоры Exynos 2600. Кроме того, Apple заинтересована в получении от Samsung изготавливаемых этой компанией датчиков изображений, а ещё интерес к профильным услугам проявляют китайские разработчики майнингового оборудования, различные стартапы и даже Qualcomm.

В отличие от TSMC, которая использовать структуру транзисторов с окружающим затвором (GAA) впервые начнёт именно в рамках своего 2-нм техпроцесса, у Samsung было достаточно времени, чтобы потренироваться в их изготовлении ещё в рамках 3-нм технологии. Скорее всего, это снизить вероятность проблем, которые могли бы возникнуть у Samsung при освоении 2-нм техпроцесса в комбинации с GAA. По оценкам самой Samsung, данное сочетание технологий обеспечивает прирост быстродействия транзисторов на 5 %, на 8 % повышает энергетическую эффективность и обеспечивает повышение плотности размещения транзисторов на 5 % по сравнению с собственным 3-нм техпроцессом Samsung второго поколения.

Компания способна привлечь к своему 2-нм техпроцессу клиентов не только за счёт избытка желающих поручить выпуск чипов конкурирующей TSMC, которая просто не в силах справиться со всеми заказами, но и благодаря более гибкой ценовой политике. Кроме того, в отличие от TSMC, которая ориентируется главным образом на крупных заказчиков, Samsung готова работать и с мелкими. Например, она будет выпускать по 2-нм технологии чипы для южнокорейского стартапа DeepX, специализирующегося на теме искусственного интеллекта. Компании Charbright и Anaplash будут заказывать Samsung выпуск 4-нм и 28-нм чипов соответственно.