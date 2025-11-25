Сегодня 25 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Приемлемо: Samsung наконец довела 2-нм т...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Приемлемо: Samsung наконец довела 2-нм техпроцесс до уровня брака ниже 50 %

Ресурс TrendForce опубликовал традиционный дайджест, посвящённый текущему положению дел с освоением 2-нм технологии южнокорейской компанией Samsung Electronics. Уровень выхода годной продукции в рамках этого техпроцесса Samsung уже довела до приемлемых 55–60 %, а ещё она активно расширяет круг потенциальных клиентов, которые будут заказывать у неё изготовление чипов.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Контрактное подразделение Samsung, которое на мировом рынке сейчас контролирует не более 7,3 %, может выйти на безубыточность по итогам 2027 года, если к тому времени компания введёт в строй своё передовое предприятие в Техасе. В США Samsung намеревается выпускать по 2-нм технологии процессоры Tesla AI6, но не факт, что их производство будет начато именно в 2027 году, поскольку к тому времени Tesla рассчитывает наладить поставки только менее современных чипов AI5.

Если говорить о клиентах Samsung на контрактном направлении, то помимо Tesla, одним из крупнейших должно стать собственное подразделение Samsung LSI, разработавшее процессоры Exynos 2600. Кроме того, Apple заинтересована в получении от Samsung изготавливаемых этой компанией датчиков изображений, а ещё интерес к профильным услугам проявляют китайские разработчики майнингового оборудования, различные стартапы и даже Qualcomm.

В отличие от TSMC, которая использовать структуру транзисторов с окружающим затвором (GAA) впервые начнёт именно в рамках своего 2-нм техпроцесса, у Samsung было достаточно времени, чтобы потренироваться в их изготовлении ещё в рамках 3-нм технологии. Скорее всего, это снизить вероятность проблем, которые могли бы возникнуть у Samsung при освоении 2-нм техпроцесса в комбинации с GAA. По оценкам самой Samsung, данное сочетание технологий обеспечивает прирост быстродействия транзисторов на 5 %, на 8 % повышает энергетическую эффективность и обеспечивает повышение плотности размещения транзисторов на 5 % по сравнению с собственным 3-нм техпроцессом Samsung второго поколения.

Компания способна привлечь к своему 2-нм техпроцессу клиентов не только за счёт избытка желающих поручить выпуск чипов конкурирующей TSMC, которая просто не в силах справиться со всеми заказами, но и благодаря более гибкой ценовой политике. Кроме того, в отличие от TSMC, которая ориентируется главным образом на крупных заказчиков, Samsung готова работать и с мелкими. Например, она будет выпускать по 2-нм технологии чипы для южнокорейского стартапа DeepX, специализирующегося на теме искусственного интеллекта. Компании Charbright и Anaplash будут заказывать Samsung выпуск 4-нм и 28-нм чипов соответственно.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Илон Маск заявил, что специалисты Tesla через несколько месяцев завершат разработку чипа AI5
По итогам третьего квартала выручка поставщиков полупроводниковых компонентов впервые превысила $200 млрд
«Samsung не нужен»: лондонские грабители брезгуют Android-смартфонами, предпочитая iPhone
Apple запустила редкую волну сокращений: работы лишились десятки специалистов по продажам
Qualcomm «убила» Arduino — теперь это не открытая DIY-платформа, а корпоративный сервис
Intel может приложить руку к будущим процессорам Apple и Qualcomm, но не к производству кристаллов
Теги: samsung, samsung electronics, производство микросхем, полупроводники, 2-нм
samsung, samsung electronics, производство микросхем, полупроводники, 2-нм
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Приложение для вайб-кодинга LingGuang стало хитом: 1 млн скачиваний за четыре дня
Qualcomm «убила» Arduino — теперь это не открытая DIY-платформа, а корпоративный сервис
«"Герои" — для всех»: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era нацелились «воспроизвести и преумножить волшебство игр прошлого»
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России
Сооснователь Google Ларри Пейдж стал вторым богатейшим человеком в мире благодаря Gemini 3
В «Яндекс Картах» появился ИИ-помощник — он даёт подробные и актуальные подсказки 42 мин.
Google отчаянно защищает AdX от принудительной продажи: отделить рекламный бизнес технически невозможно 3 ч.
Ошибка Windows 11 24H2 приводит к сбоям в «Проводнике» и меню «Пуск» 4 ч.
ИИ оказался слишком рискованным даже для страхования от рисков 7 ч.
Anthropic бросает вызов Gemini 3: представлена мощная ИИ-модель Opus 4.5 и инструмент для покорения Excel 12 ч.
Маск ударил по фабрикам троллей: X начала показывать местоположение аккаунтов 13 ч.
Календарь релизов 24 – 30 ноября: Of Ash and Steel, Project Motor Racing и Hail to the Rainbow 14 ч.
В Steam стартовала распродажа «Чёрная пятница» и голосование за лучшие игры 2025 года 14 ч.
Внедрение облачных технологий увеличивает прибыль компаний, показало исследование Yandex B2B Tech и «Яков и Партнёры» 14 ч.
Научно-фантастическое выживание StarRupture от авторов Green Hell скоро дадут попробовать с друзьями — анонсировано кооперативное тестирование 15 ч.
Приемлемо: Samsung наконец довела 2-нм техпроцесс до уровня брака ниже 50 % 11 мин.
Стартап Kneron представил чип KL1140 для работы с ИИ-моделями на периферии 25 мин.
В Швейцарии создали крошечного робота-курьера для адресной доставки лекарств по венам 42 мин.
«Они его не хотят!»: Маск признал, что автопилот Tesla оказался не нужен другим автопроизводителям 2 ч.
Apple запустила редкую волну сокращений: работы лишились десятки специалистов по продажам 5 ч.
Новая статья: Тестируем DDR5-6000 CL26 — память, которой не хватало Ryzen 10 ч.
Honor представила смарт-часы Watch X5 в стиле Apple Watch со 120 спортивными режимами за $63 12 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса Chieftec Night Hunter: всё что нужно и ничего лишнего 12 ч.
Россияне стали реже менять смартфоны и всё чаще выбирают дешёвую электронику 12 ч.
Amazon показала антенну Leo Ultra для спутникового интернета на 1 Гбит/с — в 2,5 раза быстрее Starlink 13 ч.