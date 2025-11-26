Сегодня 26 ноября 2025
Дженсен Хуанг заявил, что чипы Nvidia на поколение опережают всю отрасль, включая ускорители Google

История с готовностью Meta Platforms потратить серьёзные суммы на покупку и аренду вычислительных мощностей Google, основанных на чипах TPU собственной разработки, негативно сказалась на динамике курса акций Nvidia, поэтому основатель этой компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) не смог промолчать. Он заявил, что Nvidia опережает отрасль на целое поколение.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

«Мы рады успеху Google — они добились большого прогресса в ИИ, но мы продолжаем снабжать Google. Nvidia опережает отрасль на целое поколение — это единственная платформа, которая работает с любой ИИ-моделью и делает это везде, где осуществляются вычисления»,подчеркнул Дженсен Хуанг в своём заявлении на страницах социальной сети X.

По мнению руководителя Nvidia, чипы этой марки остаются более производительными и гибкими по сравнению с так называемыми ASIC — решениями, заточенными под выполнение более узких задач. Продукция Nvidia, по словам Дженсена Хуанга, обеспечивает более высокие быстродействие, универсальность и взаимозаменяемость, чем ASIC. К последней категории относятся и TPU компании Google.

Как уже отмечали представители Google, компания наблюдает растущий спрос как на собственные чипы, так и на ускорители Nvidia, и будет поддерживать обе платформы, как и делала на протяжении нескольких лет. Глава Nvidia подчеркнул, что поддерживает деловые контакты с генеральным директором Google DeepMind Демисом Хассабисом (Demis Hassabis). В своей переписке они недавно сошлись во мнении, что использование большего количества чипов и данных в сфере ИИ позволяет создавать более производительные языковые модели. Подобный эффект масштабирования позволит сохранить спрос на ускорители и готовые системы, поставляемые Nvidia, по мнению руководства компании.

Источник:

Теги: nvidia, google, tpu, ии, дженсен хуанг
