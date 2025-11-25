Акции Nvidia обвалились на 4 % из-за слухов о том, что Meta✴ нацелилась на ИИ-чипы Google

Акции Nvidia сегодня упали на 4 % на фоне сообщения The Information о том, что Meta✴ рассматривает возможность использования ускорителей искусственного интеллекта, разработанных Google. Акции Alphabet, материнской компании Google, сегодня подрожали на 4,2 %, продолжив более чем 6-процентный рост в понедельник. Акции Broadcom, которая принимает участие в разработке ИИ-чипов Google, выросли сегодня более чем на 2 %, после 11-процентного роста накануне.

Вчера издание The Information сообщило, что Meta✴ рассматривает возможность использования тензорных процессоров (TPU) Google в своих центрах обработки данных в 2027 году. Также, по сведениям издательства, в 2026 году Meta✴ планирует арендовать TPU у облачного подразделения Google. Выбор компанией Meta✴ ИИ-ускорителей Google станет большой победой для Google и потенциальной проверкой эффективности технологии.

Изначально Google выпустила TPU первого поколения в 2018 году для внутреннего использования в рамках своего бизнеса облачных вычислений. С тех пор компания разработала более продвинутые версии своего чипа, предназначенные для обработки задач искусственного интеллекта.

Nvidia остаётся лидером рынка благодаря своим графическим процессорам, которые стали основным компонентом аппаратной платформы для масштабной инфраструктуры ИИ. Хотя доминирование Nvidia вряд ли будет ослаблено в ближайшем будущем, TPU Google усиливают конкуренцию на рынке полупроводников для ИИ.

Компании, развивающие инфраструктуру ИИ, стремятся к более диверсифицированным поставкам чипов, чтобы снизить зависимость от Nvidia. Meta✴ входит в число самых крупных инвесторов в инфраструктуру ИИ — по прогнозам, её капитальные затраты в этом году составят от $70 до $72 млрд.

«Google Cloud испытывает растущий спрос как на наши собственные TPU, так и на графические процессоры NVIDIA; мы стремимся поддерживать обе платформы, как и делали это на протяжении многих лет», — заявил представитель Google.

Скачки стоимости акций технологических компаний происходят на фоне нарастающих опасений финансистов о завышенной оценке стоимости технологических компаний и появлении «пузыря искусственного интеллекта». Хотя Nvidia на прошлой неделе опубликовала более сильный, чем ожидалось, прогноз продаж на текущий квартал, акции технологических компаний после этого упали.