Китай против Nvidia: владельцу TikTok запретили использовать «зелёные» чипы в новых дата-центрах

Китайские регуляторы запретили компании ByteDance, являющейся владельцем платформы TikTok, использовать чипы американской компании Nvidia в своих новых центрах обработки данных. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, запрет стал частью более широкой государственной стратегии по снижению зависимости национального технологического сектора от зарубежных решений, особенно на фоне ужесточения Вашингтоном ограничений на экспорт передовых полупроводников в КНР.

Источник изображения: Jonathan Kemper/Unsplash

Источник изображения: Jonathan Kemper/Unsplash

Согласно данным, в 2025 году ByteDance закупила больше чипов Nvidia, чем любая другая китайская компания, стремясь обеспечить вычислительными мощностями более миллиарда пользователей своих сервисов на фоне опасений возможных ограничений со стороны США. Однако китайские власти в августе потребовали от местных фирм прекратить размещение новых заказов на ИИ-чипы Nvidia и с тех пор активно продвигают переход на отечественные процессоры. Представитель Nvidia сообщил Reuters, что «регуляторная среда не позволяет компании предложить конкурентоспособный графический процессор для дата-центров в Китае, оставляя этот масштабный рынок быстро растущим иностранным конкурентам». На запросы агентства о комментарии ByteDance не ответила.

Ранее 3DNews сообщал, что китайское правительство распространило указания, согласно которым все новые проекты дата-центров, получившие государственное финансирование, обязаны использовать исключительно отечественные ИИ-чипы, что отражает усилия КНР по построению независимой технологической экосистемы в условиях сохраняющейся напряжённости в торговых отношениях с Вашингтоном, несмотря на временное ослабление конфронтации.

США уже ограничили экспорт передовых чипов Nvidia в Китай, разрешив поставки только урезанных версий, таких как H20. Nvidia также разработала специальную модель для китайского рынка под названием RTX 6000D, однако спрос на неё оказался настолько вялым, что ряд крупных технологических фирм попросту отказались от её закупок. При этом президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил в начале ноября после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином (Xi Jinping), что Вашингтон «позволит Китаю сотрудничать с Nvidia, но не в части самых передовых чипов».

Теги: китай, сша, bytedance, tiktok, полупроводники
