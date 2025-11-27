Лучше поздно, чем никогда: спустя почти десять лет Ubisoft наконец добавила достижения для Rainbow Six Siege в Steam

Тактический сетевой шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege от Ubisoft готовится отпраздновать десятилетие. К скорому юбилею команда разработки наконец реализовала функцию, о которой игроки в Steam просили годами.

Речь идёт о поддержке достижений Steam. До сих пор заработанные в Rainbow Six Siege трофеи отображались лишь в профиле сервиса Ubisoft Connect, через который работает Steam-версия игры.

Повторно выполнять условия получения достижений не придётся. Как сообщили разработчики, все уже заработанные в Rainbow Six Siege трофеи будут вручены пользователям Steam задним числом.

Чтобы активировать синхронизацию, после обновления нужно запустить Rainbow Six Siege хотя бы раз — все «ранее разблокированные достижения Ubisoft Connect будут автоматически открыты и в Steam».

Rainbow Six Siege в Steam насчитывает 48 достижений (столько же, сколько и на других платформах). Из-за новизны системы процент получения трофеев среди аудитории игры на площадке пока крайне низок — от 0,4 до 0,1 %.

В июне Rainbow Six Siege получила расширенную и улучшенную версию — Rainbow Six Siege X. Покупателям «Осады» она досталась бесплатно, а новым игрокам доступно ограниченное бесплатное издание с платным апгрейдом.

Rainbow Six Siege дебютировала в декабре 2015 года и к настоящему моменту доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, в том числе по подписке Ubisoft+ Premium. В октябре 2022 года аудитория игры превысила 85 млн человек.