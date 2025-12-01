Samsung рассчитывает сертифицировать HBM4 под нужды Nvidia до конца этого года

Ещё месяц назад стало известно, что Samsung Electronics активно обсуждает возможность использования памяти типа HBM4 своего производства в ускорителях Nvidia. Первая из компаний хоть и отстаёт в этой сфере от SK hynix, надеется наверстать упущенное в пределах жизненного цикла HBM4. По некоторым данным, сертификацию своих чипов данного типа под нужды Nvidia компания Samsung рассчитывает завершить до конца месяца.

По данным южнокорейских СМИ, на которые ссылается TrendForce, образцы своей продукции семейства HBM4 компания Samsung уже отправила крупнейшим клиентам, включая Nvidia, и получить одобрение массовых поставок рассчитывает до конца текущего месяца. В дальнейшем это позволит ей в сжатые сроки наладит массовый выпуск HBM4.

Для сравнения, SK hynix к масштабированию производства HBM4 уже приступила в этом квартале, но заметных объёмов они достигнут только к концу второго квартала следующего года. По мнению отраслевых источников, SK hynix останется крупнейшим поставщиком HBM4 для нужд Nvidia, даже если влияние Samsung Electronics в этой сфере начнёт расти.

Другим крупным потребителем микросхем HBM3E остаётся Google, которой разрабатывать ускорители TPU помогает Broadcom. Каждому ускорители Google требуется от шести до восьми стеков HBM, поэтому для SK hynix этот заказчик остаётся весьма важным клиентом, определяющим до 30 % выручки без учёта Nvidia. Сосредоточившись на поставках памяти для Nvidia, компания SK hynix не может существенным образом нарастить их отгрузку в пользу Google, поэтому соответствующую нишу охотно заполнит Samsung Electronics. Уже во втором полугодии последней удалось обеспечить более 60 % поставок HBM для Google и Broadcom. В следующем году доминирующее положение Samsung на этом направлении сохранится.

Новейшие чипы DRAM, выпускаемые по 10-нм техпроцессу класса 1α, по словам осведомлённых источников, во многом устранили проблему с перегревом памяти HBM3E производства Samsung, поэтому она начинает пользоваться растущей популярностью у клиентов. Хотя свою HBM3E под нужды Nvidia компания Samsung сертифицировала в конце сентября, в этом сегменте именно Google/Broadcom остаётся стратегическим клиентом корейского поставщика.