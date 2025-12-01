Сегодня 01 декабря 2025
Гендир Xiaomi рассказал, когда человекоподобные роботы начнут заполонять предприятия компании

Активное использование специализированной робототехники на автосборочных предприятиях Xiaomi не является чем-то экстраординарным для молодого автопроизводителя, но в своём недавнем интервью основатель компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) дал понять, что через пять лет на заводах марки будут активно применяться человекоподобные роботы.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Он также подчеркнул, как сообщает GizmoChina со ссылкой на IT Home, что искусственный интеллект более не является «периферийным инструментом», а становится основным фактором трансформации промышленности во многих отраслях. В качестве примера глава Xiaomi ссылается на собственные автосборочные предприятия, где внедрена не только технология изготовления крупных монолитных кузовных фрагментов методом литья под давлением, но и система контроля качества этих изделий. Традиционно для поиска дефектов в таких элементах конструкции применяется рентгеновское оборудование, но Xiaomi доверила ИИ анализировать результаты проверки каждой детали на этом участке.

Обученная поиску дефектов по изображению с рентгенографического оборудования ИИ-модель справляется с задачей за две секунды, обходя живого специалиста в десять раз по скорости и более чем в пять раз по точности. По словам Цзюня, рынок промышленной автоматизации в эпоху внедрения ИИ может вырасти до $140 млрд в год, но здесь важно координировать усилия всех участников рынка, чтобы нужные компетенции доставались всем быстрее благодаря активному сотрудничеству.

В течение ближайших пяти лет Xiaomi на своих фабриках начнёт активное использование человекоподобных роботов. Они смогут заменить людей на ряде операций. При этом рынок человекообразных роботов значительно шире, по словам основателя Xiaomi, со временем они будут активно применяться и в быту. Специалисты по ИИ и робототехнике сходятся во мнении, что именно бытовое применение роботов с точки зрения их обучения и безопасности эксплуатации представляет более сложную задачу, поскольку на производстве окружающая среда более формализована и предсказуема. Своего первого человекоподобного робота CyberOne в виде концепта Xiaomi продемонстрировала ещё в 2022 году.

Лэй Цзюнь считает, что ИИ и робототехника позволят построить в Китае передовую экономику, которая больше не должна будет строиться исключительно на дешевизне рабочей силы. Похоже, власти КНР эти взгляды разделяют, а потому активно поддерживают разработки в данной сфере.

Кстати, на прошлой неделе стало известно, что Xiaomi наняла опытного инженера Tesla, который работал над созданием человекоподобных роботов Optimus. Судя по записям Зака Лу Цзэю (Zach Lu Zeyu) в профильной социальной сети, в Xiaomi он будет специализироваться на создании кистевых манипуляторов. В Tesla он как раз занимался разработкой и программированием рук роботов, отвечая и за тактильное восприятие информации, помимо прочего.

Теги: xiaomi, человекообразный робот, роботы, робототехника, китайские производители
