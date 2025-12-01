Возвращение блудного разработчика: бывший режиссёр ремейка Splinter Cell спустя три года вновь возглавил проект, но этого никто не заметил

Начатый недавно канадской студией Ubisoft Toronto поиск «руководителя разработки Splinter Cell», похоже, увенчался успехом. В команду ремейка культового стелс-экшена Tom Clancy’s Splinter Cell вернулся ключевой сотрудник.

Напомним, ремейк Splinter Cell был подтверждён в декабре 2021 года. Поначалу у руля переосмысления стоял Дэвид Гривел (David Grivel), однако следующей осенью после 11 лет работы в Ubisoft он покинул проект.

Как стало известно, спустя три года Гривел вернулся в Ubisoft Toronto на должность руководителя разработки ремейка Splinter Cell. Произошло это ещё в конце ноября, однако профильные СМИ на ситуацию внимание до сих пор не обратили.

«Сегодня я очень, очень рад объявить, что вновь присоединяюсь к Ubisoft Toronto в качестве руководителя разработки ремейка Splinter Cell. Эта команда и проект для меня много значат», — написал Гривел в соцсети LinkedIn.

Перед тем, как перебраться в Ubisoft Toronto, Гривел работал над Ghost Recon Future Soldier в Ubisoft Paris, а после перехода успел приложить руку к Splinter Cell: Blacklist, Assassin’s Creed Unity, Far Cry 4, Far Cry 5 и Far Cry 6.

Ремейк Splinter Cell создаётся с нуля на движке Snowdrop (Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws) и предложит нелинейные локации наряду с переписанным «для современной аудитории» сюжетом.

Хотя о ремейке Splinter Cell давно ничего не слышно, по словам инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), выглядит он отлично. По слухам, релиз ожидается в 2026−2027 году.