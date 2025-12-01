Сегодня 01 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Возвращение блудного разработчика: бывши...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Возвращение блудного разработчика: бывший режиссёр ремейка Splinter Cell спустя три года вновь возглавил проект, но этого никто не заметил

Начатый недавно канадской студией Ubisoft Toronto поиск «руководителя разработки Splinter Cell», похоже, увенчался успехом. В команду ремейка культового стелс-экшена Tom Clancy’s Splinter Cell вернулся ключевой сотрудник.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, ремейк Splinter Cell был подтверждён в декабре 2021 года. Поначалу у руля переосмысления стоял Дэвид Гривел (David Grivel), однако следующей осенью после 11 лет работы в Ubisoft он покинул проект.

Как стало известно, спустя три года Гривел вернулся в Ubisoft Toronto на должность руководителя разработки ремейка Splinter Cell. Произошло это ещё в конце ноября, однако профильные СМИ на ситуацию внимание до сих пор не обратили.

«Сегодня я очень, очень рад объявить, что вновь присоединяюсь к Ubisoft Toronto в качестве руководителя разработки ремейка Splinter Cell. Эта команда и проект для меня много значат», — написал Гривел в соцсети LinkedIn.

Перед тем, как перебраться в Ubisoft Toronto, Гривел работал над Ghost Recon Future Soldier в Ubisoft Paris, а после перехода успел приложить руку к Splinter Cell: Blacklist, Assassin’s Creed Unity, Far Cry 4, Far Cry 5 и Far Cry 6.

Гривел времён рекламной кампании Far Cry 6

Гривел времён рекламной кампании Far Cry 6

Ремейк Splinter Cell создаётся с нуля на движке Snowdrop (Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws) и предложит нелинейные локации наряду с переписанным «для современной аудитории» сюжетом.

Хотя о ремейке Splinter Cell давно ничего не слышно, по словам инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), выглядит он отлично. По слухам, релиз ожидается в 2026−2027 году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новая Splinter Cell умерла из-за увлечения Ubisoft играми-сервисами
Создателям ремейка Splinter Cell спустя четыре года после анонса понадобился «руководитель разработки Splinter Cell»
Splinter Cell: Pandora Tomorrow спустя 20 лет вернулась на ПК — культовый стелс-экшен внезапно появился в Steam, EGS и Ubisoft Connect
Сотрудник Saber Interactive проговорился, когда выйдет амбициозный шутер Turok: Origins
Голливуд, безумный кинорежиссёр и знакомый главный герой: журналисты рассекретили первые подробности Dead Rising 5
Надёжный инсайдер раскрыл дату выхода многострадального ремейка Prince of Persia: The Sands of Time
Теги: tom clancy’s splinter cell, splinter cell, ubisoft toronto, ubisoft, стелс-экшен
tom clancy’s splinter cell, splinter cell, ubisoft toronto, ubisoft, стелс-экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Figure AI попытался доказать, что видео с маршем сотен китайских роботов UBTech — фейк
Доминирование OpenAI на рынке ИИ подходит к концу стараниями Google и Anthropic
Cybertruck два года на рынке: продано меньше 60 000 машин, хотя Маск обещал по 250 000 в год
Глава Google пояснил, что вайб-кодинг хорош, но не для всех сфер применения
Значок видишь? А он есть: после обновления из Windows «пропала» иконка для входа по паролю
Ранний доступ экшена Into the Fire о выживании на разбушевавшемся вулканическом хребте стартует в 2026 году 11 ч.
ИИ-модель Alibaba Qwen3-VL способна уловить почти все детали двухчасового видео, лишь раз его «просмотрев» 13 ч.
Аудитория условно-бесплатного ролевого экшена Where Winds Meet выросла до 9 млн за две недели после релиза 15 ч.
Психологический хоррор The 9th Charnel о группе пропавших учёных-генетиков получил дату релиза 15 ч.
Google отозвала жалобу на Microsoft по поводу антиконкурентной практики Azure псле запуска расследования в ЕС 18 ч.
Кооперативное приключение Split Fiction получило неофициальную русскую озвучку от Mechanics VoiceOver 21 ч.
Сборник хорроров Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition от авторов ремейка Silent Hill 2 выйдет на Nintendo Switch 2 уже 19 декабря 22 ч.
Инвесторы не спешат пугаться ИИ-пузыря — деньги в стартапы льются как прежде 23 ч.
Новая статья: Goodnight Universe — колыбельная для крошки. Рецензия 30-11 00:01
Новая статья: Gamesblender № 754: кризис на рынке памяти, Pioner не для российского Steam и 20-летие Xbox 360 29-11 23:39
Sony Bank выпустит в США стейблкоин для упрощения расчётов в экосистеме материнской компании 22 мин.
Новая статья: Компьютер месяца — декабрь 2025 года 8 ч.
Для невышедших Intel Xeon Granite Rapids-WS уже представлена материнская плата Adlink ISB-W890 формата CEB 14 ч.
Вьетнам годами не пускал китайское 5G-оборудование Huawei и ZTE, но новые пошлины США, похоже, заставили власти передумать 14 ч.
AMD случайно подтвердила подготовку Ryzen 7 9850X3D — до анонса осталось чуть больше месяца 15 ч.
Samsung станет крупнейшим производителем телевизоров 20-й год подряд, несмотря на натиск китайских конкурентов 16 ч.
Ускорители вычислений Baidu имеют все шансы стать хитом китайского рынка 24 ч.
SK hynix запустит тотальное расширение фабрик памяти DRAM, чтобы победить дефицит 24 ч.
Micron инвестирует $9,6 млрд в завод по производству памяти HBM в Японии 30-11 00:31
Первый в мире частный научный спутник успешно выведен в космос — он будет изучать звёзды в ультрафиолете 29-11 18:57