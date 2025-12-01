AMD и Intel символически нарастили долю на рынке видеокарт — Nvidia всё равно держит подавляющие 92 %

Компания Nvidia продолжает доминировать в сегменте дискретных графических процессоров, однако AMD и Intel удалось увеличить свою долю рынка в третьем квартале 2025 года, говорится в свежем отчёте Jon Peddie Research.

Согласно новому отчёту, объём рынка дискретных графических процессоров на платах расширения в третьем квартале 2025 года составил $8,8 млрд и достиг 12 млн устройств, что на 2,8 % больше, чем в предыдущем квартале.

Доля AMD на рынке дискретных графических процессоров увеличилась на 0,8 %, достигнув 7 % в третьем квартале 2025 года. Intel также удалось увеличить свою долю рынка на 0,4 %, достигнув 1 % за тот же период. В свою очередь доля Nvidia снизилась на 1,2 % — с 94 до 92 %, что по-прежнему позволяет компании занимать доминирующее положение.

Отношение проданных карт к отгруженным настольным компьютерам в третьем квартале 2025 года составило 162 %, снизившись на 0,6 % по сравнению с предыдущим кварталом. Рынок процессоров для настольных ПК снизился на 7,6 % в годовом исчислении и вырос на 3,9 % по сравнению с предыдущим кварталом, составив 19,2 млн единиц.

По данным JPR, при текущих темпах роста установленная база дискретных ускорителей достигнет 152 млн единиц к 2029 году, а уровень проникновения дискретных графических процессоров составит 120 %.

«Общий объём поставок дискретных видеокарт увеличился на 2,8 % по сравнению с предыдущим кварталом и составил 12,02 млн единиц. И всё же это ниже исторического 10-летнего среднего показателя в 11,4 % за указанный квартал. Поставки дискретных видеокарт от партнёров выросли на 47,5 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поставки дискретных карт во втором квартале были необычайно высокими, что, по нашему мнению, было связано с паническими покупками из-за ожидаемого введения торговых пошлин [со стороны США]. Это привело к снижению продаж в третьем квартале», — говорится в отчёте JPR.