Редкий успех Tesla: в Норвегии в этом году компания Маска продала рекордное число электромобилей

Благодаря политике местных властей и адекватному развитию зарядной инфраструктуры электромобили в Норвегии уже много лет пользуются завидной популярностью, а продукция Tesla то и дело выходит в лидеры продаж. С начала текущего года электромобили этой марки нарастили свои объёмы продаж в Норвегии на 34,6 % и вышли на первое место среди всех автомобилей.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Как поясняет Reuters, статистика прошлых лет говорит о способности Tesla удерживать лидерство на рынке Норвегии с 2021 года включительно, Volkswagen остаётся на втором месте всё это время, а вот на третьем успели побывать и Toyota, и BMW, и даже Volvo, которая выбилась на него в текущем году. Tesla оказалась на первом месте и в 2019 году, но ранее традиционным лидером был именно Volkswagen.

В ноябре на учёт в Норвегии встало 6215 новых машин марки Tesla, а всего с января по ноябрь включительно их оказалось 28 606 штук. Это новый рекорд для местного рынка, предыдущий в 2016 году как раз был установлен Volkswagen, когда было реализовано 26 675 новых машин. Впрочем, статистика ноября оказалась выдающейся по причине приближения января следующего года, который изменит условия налогообложения электромобилей в худшую сторону, поэтому здесь справедливо выражение «не было бы счастья, да несчастье помогло». Продажи всех автомобилей в Норвегии по итогам ноября увеличились на 70 % в годовом сравнении как раз под влиянием этого фактора. Кстати, в ноябре электромобили формировали 97,6 % всех новых легковых машин, проданных в Норвегии. В этом году власти страны обещали прекратить продажи новых транспортных средств с ДВС на регуляторном уровне.

Напомним, что на мировом рынке дела у Tesla при этом идут из рук вон плохо. Ожидается, что по итогам всего этого года продажи электромобилей данной марки глобально сократятся на 7 %. В октябре европейские продажи Tesla упали на 30 %, в Китае сократились на 35,8 % и достигли трёхлетнего минимума. Если в США в сентябре они выросли на 18 % на фоне ажиотажа, связанного с прекращением субсидирования продаж, то по итогам октября наблюдалось снижение на 24 %.

tesla, tesla model y, tesla model 3, электромобиль, норвегия
