Продажи Tesla рушатся по всему миру — Маск увлёкся роботами, а стоило бы новыми машинами

Tesla столкнулась с падением продаж на всех трёх крупнейших мировых автомобильных рынках: Европе, Китае и США. Мировые поставки автомобилей Tesla в этом году сократятся на 7 %. Не помогли даже рекордные продажи в третьем квартале, перед окончанием срока действия в США налогового вычета для покупателей электромобилей 30 сентября. Аналитики заявляют о фундаментальных проблемах у автопроизводителя и не ожидают быстрого восстановления после этого спада продаж.

Источник изображений: Tesla, SpaceX

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи электромобилей Tesla в Европе упали на 48,5 % в октябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. За год продажи Tesla в регионе снизились примерно на 30 %, в то время как общеотраслевые продажи электромобилей выросли на 26 %.

Ещё в 2023 году Tesla Model Y был самым продаваемым автомобилем в мире. В конце прошлого года компания планировала повысить продажи в 2025 году на 20–30 %. Однако в итоге продажи Tesla снизились, поскольку конкуренты представили широкий спектр улучшенных электромобилей — часто по более низким ценам, — в то время как модельный ряд Tesla утратил актуальность.

Проблемы Tesla наиболее остро ощущаются в Европе, где более десятка электрических моделей продаются по цене менее $30 000. В Европу хлынула волна китайских брендов с ошеломляющим (хоть порой и спорным) дизайном. Tesla в Европе предлагает всего две модели для массового рынка: Model 3 и Model Y. Недавно представленная для стимулирования продаж упрощённая и более дешёвая версия Model Y ситуацию не изменила.

Тем временем электромобили других производителей становятся всё более популярными. В Великобритании представлено более 150 электромобилей различных брендов, включая множество новых китайских конкурентов. По данным сайта Electrifying.com, посвящённого приобретению и эксплуатации электромобилей, в следующем году ожидается выпуск не менее 50 новых электромобилей, «из которых ни один не Tesla».

В Европе китайская компания BYD продала в октябре 17 470 автомобилей, что более чем вдвое превышает продажи Tesla. Представитель Volkswagen заявил о резком снижении доминирования Tesla на европейском рынке электромобилей. По мнению экспертов, проблема Tesla не только в устаревшей модельной линейке и конкуренции со стороны китайских брендов, но и в том, что «европейцы её догнали».

В Китае продажи и доля рынка Tesla также снижаются, хотя и не так резко, как в Европе. Поставки Tesla в Китай в октябре упали до трёхлетнего минимума, сократившись на 35,8 %. За год продажи Tesla в Китае снизились на 8,4 % по состоянию на октябрь. Tesla сталкивается с рядом обновлённых китайских брендов, таких как Chery, а также с новичками, включая Xiaomi, чей YU7 составил уверенную конкуренцию Model Y.

Источник изображения: Xiaomi

Зафиксированный в США скачок продаж Tesla на 18 % в сентябре объясняется ажиотажем среди покупателей, которые стремились приобрести электромобиль до 30 сентября — окончания срока действия налогового вычета в размере $7500. Зато в октябре падение составило 24 % и может продолжиться в ближайшие месяцы, так как аналитики не ожидают положительной динамики на рынке электромобилей.

Продажи Tesla могут немного вырасти на фоне сокращения выпуска электромобилей и снижения инвестиций в отрасль со стороны нескольких традиционных автопроизводителей, включая General Motors, Ford и Honda. Кроме того, недавний запуск новых версий Model Y и Model 3 со сниженной на $5000 ценой может способствовать увеличению доли рынка. Большинство экспертов уверены, что Tesla для оживления продаж необходим совершенно новый автомобиль.

Однако пока никаких признаков разработки новой модели для водителей-людей не наблюдается, поскольку глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) сосредоточился на беспилотных роботакси и гуманоидных роботах. Политическая активность Маска также не идёт на пользу компании.

Новый пакет оплаты труда самого Маска не предполагает значительного роста продаж. Он получит многомиллиардное вознаграждение, если в течение следующего десятилетия акции компании вырастут в цене, а продажи составят в среднем 1,2 миллиона автомобилей в год, что почти на полмиллиона меньше, чем компания продала в 2024 году.

Источник:

Теги: tesla, tesla model y, tesla model 3, электромобили, падение продаж, новые модели, конкуренция
