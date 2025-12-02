Сегодня 02 декабря 2025
Intel теряет геймеров, Windows 11 растёт, а Linux поставил рекорд — ноябрьская статистика Steam

Игровая платформа Steam опубликовала свежую статистику по конфигурациям оборудования своих пользователей за ноябрь. В минувшем месяце процессоры Intel продолжили терять позиции, а доля Windows 11 — уверенно расти. Кроме того, на игровой платформе снова сменилась самая популярная видеокарта.

Источник изображений: Steam

В сегменте видеокарт в целом никаких изменений: карты GeForce по-прежнему являются самыми популярными. Несмотря на то, что в ноябре доля карт «зелёных» снизилась на 0,1 п.п., общая картина остаётся прежней — 73,8 % участников опроса Steam отметили, что используют видеокарты Nvidia. Карты AMD прибавили за ноябрь 0,1 п.п., их общая доля на платформе составляет 17,9 %. У Intel потеря составила 0,1 п.п. за месяц — доля её карт на платформе находится на уровне 7,7 %.

Самой популярной видеокартой платформы снова стала мобильная GeForce RTX 4060. Уже не первый месяц позиция лидера меняется между ней и десктопной GeForce RTX 3060. Последняя в ноябре потеряла 0,14 п.п., поэтому её доля на платформе составила по итогам ноября 4,33 %. Мобильная GeForce RTX 4060 прибавила те же 0,14 п.п. — её доля по итогам месяца достигла 4,44 %. На третьем месте по популярности находится десктопная версия GeForce RTX 4060 с долей 4,15 % (-0,02 п.п. за месяц).

Тремя самыми популярными видеокартами AMD Radeon на платформе, если не считать встроенную графику, являются Radeon RX 6600 (0,89 % пользователей, -0,03 п.п. за месяц), Radeon RX 7800 XT (0,88 % пользователей, +0,13 п.п. в ноябре) и Radeon RX 580 (0,66 % пользователей, -0,03 п.п.). Видеокарт серии Radeon RX 9000 в статистике Steam по-прежнему нет.

В сегменте центральных процессоров доля пользователей чипов Intel снизилась на 0,52 п.п. По итогам минувшего месяца 57,30 % участников опроса сообщили, что используют процессоры «синих». Доля пользователей процессоров AMD, в свою очередь, выросла до 42,61 % (+0,52 п.п. за месяц).

Доля пользователей Windows 11 на платформе Steam увеличилась до 65,59 %, что на 2,02 п.п. больше, чем месяцем ранее. В то же время доля Windows 10 снизилась на 2,08 п.п., составив 29,06 %. Напомним, что официальная поддержка Windows 10 закончилась 14 октября. Однако Microsoft предлагает расширенную поддержку ОС (платную и бесплатную).

Также в статистике операционных систем обращает на себя внимание рост популярности Linux. Совокупная доля пользователей платформы выросла до 3,20 %, прибавив 0,15 п.п. за месяц. И это максимальный показатель для Linux-систем за всю историю Steam.

steam, статистика, steam survey, windows 11, nvidia, intel, amd, linux
