Сделки с OpenAI и Anthropic увеличат портфель заказов Nvidia за пределы $500 млрд в следующем году

В течение осени руководство Nvidia активно рассказывало о своих планах по увеличению инвестиций в мировую инфраструктуру ИИ на следующий год. На поставках ускорителей Blackwell и Vera Rubin компания в следующем году рассчитывает выручить $500 млрд, но как пояснили представители Nvidia, в эту сумму не входят поставки, предусмотренные в рамках сделок с OpenAI и Anthropic.

В сентябре Nvidia заявила, что договорилась с OpenAI об инвестициях в капитал этого стартапа, которые будут направлены на создание до 10 ГВт вычислительных мощностей на основе решений первой из компаний. В общей сложности Nvidia должна была передать OpenAI до $100 млрд, и заметная часть этих средств вернулась бы к ней в качестве оплаты за поставки компонентов. Выступая на этой неделе на технологической конференции UBS, финансовый директор Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) призналась, что сделка с OpenAI ещё не заключена и переговоры продолжаются. Во-вторых, она подчеркнула, что прогноз по выручке в размере $500 млрд на следующий год не включает в себя возможные поступления средств в рамках сотрудничества с OpenAI. Соответственно, реальная выручка Nvidia в следующем году может оказаться ещё больше.

Nvidia также договорилась об инвестициях в размере $10 млрд в капитал конкурирующего с OpenAI стартапа Anthropic, и вероятная выручка от их сотрудничества также должна будет учитываться сверх упомянутых $500 млрд. Компанию OpenAI, которая собирается за ближайшие восемь лет привлечь до $1,4 трлн на развитие вычислительной инфраструктуры для ИИ, многие эксперты критикуют за кольцевую структуру сделок с партнёрами, при которой все передают деньги по кругу. При этом растущая конкуренция уже заставила руководство OpenAI задуматься о концентрации на приоритетных направлениях развития, а не распылении ресурсов по множественным сферам деятельности.

