После выхода большой языковой модели Google Gemini 3, которая, как утверждается, превзошла OpenAI GPT-5 по нескольким ключевым показателям, а также ИИ-модели других конкурентов, OpenAI ускорила разработку новой большой языковой модели под кодовым названием Garlic (англ. — чеснок), стремясь отыграть у Google позиции в гонке за искусственный интеллект, сообщил ресурс The Information.

По данным источника The Information, на прошлой неделе главный научный сотрудник OpenAI Марк Чен (Mark Chen) поделился подробностями о Garlic со своими коллегами. По его словам, внутренние тесты показывают, что модель демонстрирует хорошие результаты по сравнению с Google Gemini 3 и Anthropic Opus 4.5, особенно в задачах кодирования и рассуждений.

Сообщается, что компания стремится выпустить раннюю версию модели как можно скорее. Она может быть представлена уже в начале 2026 года под названием GPT-5.2 или GPT-5.5.

В связи с успехами конкурентов гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) объявил в компании «красный код», призвав к мобилизации всех ресурсов с целью расширения возможностей ChatGPT в связи с ростом конкуренции на ИИ-рынке. Он сообщил во внутренней служебной записке, что несколько предстоящих проектов будут приостановлены, чтобы можно было полностью сосредоточиться на обновлениях ChatGPT. В частности, пришлось приостановить работу над новыми рекламными инструментами, разработку ИИ-агентов для здравоохранения и шопинга, а также создание персонального помощника Pulse. Вместо этого OpenAI сосредоточится на повышении скорости работы, точности, надёжности и персонализации ChatGPT.