Тодд Говард подтвердил, что The Elder Scrolls VI выйдет не раньше GTA VI

Хотя The Elder Scrolls VI вступила в активную разработку уже больше двух лет назад, амбициозная ролевая игра от Bethesda Game Studios «всё ещё далека» от релиза. Однако теперь у фанатов появился первый ориентир.

Напомним, The Elder Scrolls VI анонсировали более семи лет назад на выставке E3 2018 с помощью 36-секундного тизер-трейлера. С тех пор ни одного показа игра не удостоилась, но летом 2023 года перешла на стадию активной разработки.

По словам главы и творческого руководителя Bethesda Game Studios Тодда Говарда (Todd Howard), команда занимается The Elder Scrolls VI каждый день, однако игра «всё ещё далека», хоть так будет и не всегда.

Журналист нидерландского издания Power Unlimited на премьере второго сезона сериала «Фоллаут» спросил Говарда, какая игра выйдет раньше: GTA VI, The Elder Scrolls VI или Fallout 5.

«Держу кулаки за GTA VI. Я верю [в релиз игры на протяжении 2026 года]. Ребята из Rockstar проделывают невероятную работу по воплощению виртуального мира в жизнь. Мира, который живёт, даже если вас там нет», — заявил Говард.

В результате ноябрьского переноса премьеру GTA VI отложили с 26 мая на 19 ноября 2026 года. Другими словами, согласно логике Говарда, раньше следующей осени The Elder Scrolls VI (и Fallout 5) можно не ждать.

Говард ранее упоминал, что Bethesda выпустит Fallout 5 лишь после The Elder Scrolls VI. Официальных сроков релиза у шестой части «Древних свитков» до сих пор нет. Согласно судебным документам Microsoft, игра выйдет на PC и Xbox.