Apple планирует доверить Intel выпуск процессоров для недорогих версий iPhone

Компания Apple рассматривает возможность привлечения Intel в качестве нового производственного партнёра для выпуска собственных чипов, что, как ожидается, затронет не только компьютеры и планшеты, но в перспективе и смартфоны, сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на отчёт известного аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

Согласно отчёту, Intel, вероятно, начнёт производить базовые чипы серии M для Mac и iPad в 2027 году. Эту информацию подтвердил и другой аналитик — Джефф Пу (Jeff Pu), который также сообщил, что сотрудничество Apple и Intel может расшириться. В частности, начиная с 2028 года Intel, предположительно, будет выпускать так называемый «не pro чип» (non-pro smartphone SoC) для смартфонов iPhone.

В настоящее время Apple почти полностью полагается на тайваньскую компанию TSMC для массового производства чипов, используемых в iPhone, iPad и Mac. Если Apple сохранит привычный график обновлений, первым чипом серии M, произведённым Intel, может стать M7. Что касается мобильных устройств, то ожидается, что базовый чип A19 будет использоваться исключительно в iPhone 17, а также, предположительно, в грядущей модели iPhone 17e. Все остальные флагманские модели линейки iPhone получат усовершенствованную версию чипа A19 Pro, производство которого, по имеющимся данным, останется за TSMC.

Подчёркивается, что Apple продолжит самостоятельно разрабатывать и проектировать все свои чипы, включая те, которые в будущем будут выпускаться на мощностях Intel. Таким образом, речь идёт исключительно о переносе операций по производству, а не разработки, отмечает 9to5Mac. Хотя до появления первых iPhone с чипами Intel пройдёт ещё несколько лет, аналитики предполагают, что в 2028 году именно базовые и удешевлённые модели, такие как iPhone 17e, могут стать первыми устройствами Apple с процессорами, изготовленными американским производителем.