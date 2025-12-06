SpaceX рассчитывает выйти на биржу в конце следующего года, а пока может оценить капитализацию в $800 млрд

Из всего внушительного набора компаний, принадлежащих Илону Маску (Elon Musk), только Tesla является публичной, но именно она определяет основную часть благосостояние богатейшего человека планеты. Аэрокосмический стартап SpaceX до появления на рынке OpenAI считался самым дорогим в истории, и пока он не готов прощаться с этим статусом, оценивая свою капитализацию в $800 млрд.

Как сообщает CNBC со ссылкой на The Wall Street Journal, сейчас SpaceX ведёт подготовку к вторичному размещению акций, как раз исходя из подобной оценки капитализации. При этом некоторым инвесторам представители стартапа сообщают о намерениях выйти на IPO к концу следующего года. Напомним, сейчас капитализация OpenAI оценивается в $500 млрд, и хотя компании не являются прямыми конкурентами, личное соперничество Маска с возглавляющим ИИ-стартап Сэмом Альтманом (Sam Altman) наверняка мотивирует его оставаться как минимум на шаг впереди с точки зрения финансовых масштабов бизнеса.

Как стало известно накануне, Альтман интересовался покупкой аэрокосмического стартапа Stoke Space, хотя в итоге сделка и не состоялась. Попутно сообщается, что IPO компании SpaceX будет одновременно означать выход на биржу дочерней структуры Starlink, которая успела стать одним из лидеров в сфере услуг по предоставлению доступа в интернет с помощью группировки низкоорбитальных спутников. Выступая в начале ноября на общем собрании акционеров Tesla, Маск признался, что не любит руководить публичными компаниями, поскольку те притягивают к себе много ложных судебных исков, и это сильно затрудняет эффективное управление бизнесом. Тем не менее, идея вывода SpaceX на биржу Маском действительно рассматривается, при этом он хотел бы предоставить возможность акционерам Tesla принять участие в этом IPO.