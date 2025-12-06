Сегодня 06 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости слухи SpaceX рассчитывает выйти на биржу в кон...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SpaceX рассчитывает выйти на биржу в конце следующего года, а пока может оценить капитализацию в $800 млрд

Из всего внушительного набора компаний, принадлежащих Илону Маску (Elon Musk), только Tesla является публичной, но именно она определяет основную часть благосостояние богатейшего человека планеты. Аэрокосмический стартап SpaceX до появления на рынке OpenAI считался самым дорогим в истории, и пока он не готов прощаться с этим статусом, оценивая свою капитализацию в $800 млрд.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Как сообщает CNBC со ссылкой на The Wall Street Journal, сейчас SpaceX ведёт подготовку к вторичному размещению акций, как раз исходя из подобной оценки капитализации. При этом некоторым инвесторам представители стартапа сообщают о намерениях выйти на IPO к концу следующего года. Напомним, сейчас капитализация OpenAI оценивается в $500 млрд, и хотя компании не являются прямыми конкурентами, личное соперничество Маска с возглавляющим ИИ-стартап Сэмом Альтманом (Sam Altman) наверняка мотивирует его оставаться как минимум на шаг впереди с точки зрения финансовых масштабов бизнеса.

Как стало известно накануне, Альтман интересовался покупкой аэрокосмического стартапа Stoke Space, хотя в итоге сделка и не состоялась. Попутно сообщается, что IPO компании SpaceX будет одновременно означать выход на биржу дочерней структуры Starlink, которая успела стать одним из лидеров в сфере услуг по предоставлению доступа в интернет с помощью группировки низкоорбитальных спутников. Выступая в начале ноября на общем собрании акционеров Tesla, Маск признался, что не любит руководить публичными компаниями, поскольку те притягивают к себе много ложных судебных исков, и это сильно затрудняет эффективное управление бизнесом. Тем не менее, идея вывода SpaceX на биржу Маском действительно рассматривается, при этом он хотел бы предоставить возможность акционерам Tesla принять участие в этом IPO.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сэм Альтман пытался заполучить амбициозного конкурента SpaceX — вероятно, ради орбитальных дата-центров
SpaceX Falcon 9 слетала в космос 150 раз с начала года — на орбиту выведана очередная партия спутников Starlink
Маск пообещал дешёвые ИИ-серверы в космосе через пять лет — Хуанг назвал эти планы «мечтой»
Японцы придумали «полицейский радар для Вселенной» — и он подтвердил трещину в фундаментальной физике
И всё-таки они вертятся — учёные обнаружили осевое вращение нитей космической паутины
ИИ поместили в виртуальную клетку и убрали тормоза — и он придумал невероятную батарею из лунной пыли
Теги: spacex, илон маск, стартап, ipo, финансы
spacex, илон маск, стартап, ipo, финансы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.