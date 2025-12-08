«Смешанные» отзывы в Steam не помеха: аддон The Forsaken Hollows для Elden Ring Nightreign уже стал хитом продаж

Несмотря на «смешанные» отзывы в Steam, вышедшее недавно платное дополнение The Forsaken Hollows к кооперативному роглайк-экшену Elden Ring Nightreign от японской студии FromSoftware уже стало хитом продаж.

Как сообщила FromSoftware при поддержке издательства Bandai Namco, к настоящему моменту продажи расширения The Forsaken Hollows для Elden Ring Nightreign по всему миру превысили 2 млн копий.

«Доблесть восторжествует даже в самых тёмных уголках Замогильных степей. Выражаем огромную благодарность каждому ночному страннику, присоединившемуся к охоте на Смрадного владыку», — поделились разработчики.

Напомним, The Forsaken Hollows продаётся за $15 (1080 рублей в российском сегменте Steam), однако владельцам расширенного и коллекционного изданий Elden Ring Nightreign досталось бесплатно.

The Forsaken Hollows добавляет в Elden Ring Nightreign ещё двух ночных странников (академика Scholar и настоятельницу Undertaker), двух боссов и новую вариацию карты в рамках события «Сдвиг земли» (The Great Hollow).

В «смешанных» (рейтинг 47 %) отзывах пользователи Steam сетуют как на качество, так и на количество нового контента в The Forsaken Hollows, а также на завышенную, по их мнению, цену DLC.

Релиз The Forsaken Hollows состоялся 4 декабря на всех целевых платформах Elden Ring Nightreign — PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Продажи основной игры за два месяца составили 5 млн копий.